La acción de Mercado Libre cayó 8,2% tras el balance anual

Las acciones de Mercado Libre cerraron con una caída del 8,2% en Wall Street luego de que la compañía presentara sus resultados del último trimestre y el balance anual de 2025. Durante la apertura, el papel llegó a desplomarse casi 14% en forma intradiaria, aunque luego recortó pérdidas hasta estabilizarse en torno al rojo final.

El movimiento bajista comenzó tras la difusión del informe financiero. Si bien la empresa reportó un incremento del 45% interanual en ingresos durante 2025 y alcanzó cifras récord de facturación, las ganancias por acción quedaron por debajo de lo que esperaba el mercado.

En el aftermarket ya se había anticipado el mal clima: la acción, que había subido cerca de 10% durante la rueda previa, retrocedió más de 5% tras conocerse los números.

Mercado Libre informó ingresos netos por US$28.900 millones en 2025, lo que implicó una suba interanual del 39% en dólares (52,4% en moneda constante). El resultado operativo creció 22% hasta US$3.200 millones, con un margen de 11,1%, mientras que el ingreso neto fue de US$2.000 millones.

Sin embargo, la ganancia por acción sufrió un recorte cercano al 12%, lo que encendió señales de alerta entre analistas e inversores. Desde la compañía explicaron que la caída respondió a la “normalización de la tasa impositiva frente a niveles inusualmente bajos” registrados en el cuarto trimestre de 2024.

Un paso estratégico en China

En paralelo al balance financiero, Mercado Libre anunció la apertura de su primer centro logístico en China, inaugurado en diciembre y ya operativo. Desde allí realiza envíos a sus cinco principales mercados en América Latina.

La decisión forma parte de una estrategia de comercio transfronterizo (CBT), un segmento que, según la empresa, representa un mercado de US$10.000 millones en la región.

“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro. Prevemos que el corredor China–Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026”, señalaron desde la compañía.

El objetivo es competir de manera más directa con gigantes asiáticos como Temu y Shein, que vienen expandiendo su presencia en América Latina.

Desde Mercado Libre sostienen que América Latina ofrece una de las mayores oportunidades de crecimiento global en comercio electrónico.