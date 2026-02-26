La acción de Mercado Libre cayó 8,2% tras el balance anual

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las acciones de Mercado Libre cerraron con una caída del 8,2% en Wall Street luego de que la compañía presentara sus resultados del último trimestre y el balance anual de 2025. Durante la apertura, el papel llegó a desplomarse casi 14% en forma intradiaria, aunque luego recortó pérdidas hasta estabilizarse en torno al rojo final.
El movimiento bajista comenzó tras la difusión del informe financiero. Si bien la empresa reportó un incremento del 45% interanual en ingresos durante 2025 y alcanzó cifras récord de facturación, las ganancias por acción quedaron por debajo de lo que esperaba el mercado.
En el aftermarket ya se había anticipado el mal clima: la acción, que había subido cerca de 10% durante la rueda previa, retrocedió más de 5% tras conocerse los números.
Mercado Libre informó ingresos netos por US$28.900 millones en 2025, lo que implicó una suba interanual del 39% en dólares (52,4% en moneda constante). El resultado operativo creció 22% hasta US$3.200 millones, con un margen de 11,1%, mientras que el ingreso neto fue de US$2.000 millones.
Sin embargo, la ganancia por acción sufrió un recorte cercano al 12%, lo que encendió señales de alerta entre analistas e inversores. Desde la compañía explicaron que la caída respondió a la “normalización de la tasa impositiva frente a niveles inusualmente bajos” registrados en el cuarto trimestre de 2024.
En paralelo al balance financiero, Mercado Libre anunció la apertura de su primer centro logístico en China, inaugurado en diciembre y ya operativo. Desde allí realiza envíos a sus cinco principales mercados en América Latina.
LE PUEDE INTERESAR
El gendarme argentino Nahuel Gallo no come y su vida corre peligro
LE PUEDE INTERESAR
Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha
La decisión forma parte de una estrategia de comercio transfronterizo (CBT), un segmento que, según la empresa, representa un mercado de US$10.000 millones en la región.
“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro. Prevemos que el corredor China–Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026”, señalaron desde la compañía.
El objetivo es competir de manera más directa con gigantes asiáticos como Temu y Shein, que vienen expandiendo su presencia en América Latina.
Desde Mercado Libre sostienen que América Latina ofrece una de las mayores oportunidades de crecimiento global en comercio electrónico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí