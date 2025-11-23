Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Política y Economía |“Es un retroceso”

Agustín Rossi cuestionó la designación de Presti

Agustín Rossi cuestionó la designación de Presti
23 de Noviembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

El diputado nacional electo del peronismo y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi calificó como un “retroceso” en materia democrática la designación del Teniente General Carlos Presti al frente de la cartera castrense. “Es un retroceso importante en materia de lo que ha construido la democracia en estos últimos 40 años, que ha sido la conducción política barra civil de la defensa”, dijo Rossi.

Según planteó, la decisión del Gobierno pone en duda si el nuevo ministro actuará como representante del poder político ante la estructura militar o si ocurrirá lo contrario. “La entronización de un militar genera dudas lógicas”, sostuvo. Para Rossi, otro tema preocupante es que las Fuerzas Armadas quedan “directamente involucradas en la gestión política”, lo que significa que tendrán incidencia en las políticas específicas de Defensa. “Van a tener que asumir que son corresponsables de los salarios de hambre que están cobrando sus camaradas, porque pusieron a uno de los suyos en Defensa”, señaló.

 

