Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"

Mañana vence la última cuota

Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"
24 de Noviembre de 2025 | 11:08

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, informó que mañana vencerá la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, al tiempo que explicó quiénes deben pagar el polémico "adicional".

Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el impuesto al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%, beneficio que también se mantiene para quienes realizaron el pago anual y les corresponda abonar el monto adicional.

El organismo provincial recordó que el monto adicional del Inmobiliario se aplica en el marco de la Ley Impositiva 2024 (Nº 15.479), prorrogada para el ejercicio vigente. "Se trata de un concepto focalizado, destinado exclusivamente a los inmuebles de mayor valuación, y que se liquida junto con la última cuota del tributo", según indicaron.

Según lo establecido por la normativa, el adicional corresponde sólo cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000. De este modo, la medida, aseguran, impacta en un universo reducido de partidas, sin afectar a la mayoría de los hogares de la Provincia.

De acuerdo con los datos de ARBA, el adicional en Urbano Edificado alcanza al 8% de las 5.335.124 partidas registradas. El organismo también señaló que el monto adicional tiene un límite máximo del 20% sobre el impuesto anual determinado.

Días atrás, este diario publicó la bronca expresada por los contribuyentes bonaerenses por el cobro de la “quinta” cuota de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural de ARBA, que se aplica para las partidas de mayor valuación. Tal como informó EL DIA, el malestar se da porque en el caso del urbano, se aplica cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000 y en el rural, corresponde cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756, según estipula la Ley Fiscal bonaerense aprobada en 2024, la última que está vigente.

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata: La industria textil enfrenta despidos y derrumbe en ventas

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata: El turismo impulsó el mejor fin de semana largo del año

Lo cierto es que vecinos platenses trajeron a la redacción del diario las boletas con la aclaración de ARBA en donde un cartel advierte que no se trata de un aumento sino de un "adicional". El mensaje en letras grandes avisa que la misma tiene "un adicional" y más chico se aclara que "esta partida supera los $31.465.000 de base imponible previstos en el artículo 138 de la Ley Impositiva Nº 15.479, prorrogada para 2025".

En el caso concreto de uno de los lectores que acercó la factura, con vencimiento el 25 de noviembre próximo, se indica que la cuota es de $890.346,20; y que la actualización es de $321.593. El total a pagar de la misma es de más de 2 millones de pesos, cuando en la Cuota 4 había abonado un millón de pesos. Es decir que se duplicó el valor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Adicional": la aclaración de ARBA por la 5ta cuota del Inmobiliario, que llega con fuerte aumento
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Estudiantes, de espaldas al “campeón” y una polémica mundial: fuertes repercusiones

Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final

El pasillo de espaldas, clasificación y vuelta a La Plata sin declaraciones: ¿se viene una multa para Estudiantes?

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, Estudiantes gestó una alegría que hará historia

El pasillo de espaldas: el árbitro informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo"

"Cualquier premio a Di María no se discute, se aplaude": histórico dirigente peronista criticó a Verón
Últimas noticias de Política y Economía

Mar del Plata: La industria textil enfrenta despidos y derrumbe en ventas

Mar del Plata: El turismo impulsó el mejor fin de semana largo del año

Bahía Blanca: La renuncia de Arce abre un vacío político en el Concejo

El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
Información General
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Deportes
"La mayor provocación de la historia": así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
El pasillo de espaldas: el árbitro informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo"
“A Estudiantes nadie lo llevará por delante”: la publicación de Verón contra la AFA evocando a Mangano
"Cualquier premio a Di María no se discute, se aplaude": histórico dirigente peronista criticó a Verón
Policiales
Otro accidente en La Plata casi termina en tragedia: un motociclista chocó y voló por los aires
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, vecinos evacuados pero sin heridos
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Espectáculos
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla