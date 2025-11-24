Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"

La provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, informó que mañana vencerá la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, al tiempo que explicó quiénes deben pagar el polémico "adicional".

Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el impuesto al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%, beneficio que también se mantiene para quienes realizaron el pago anual y les corresponda abonar el monto adicional.

El organismo provincial recordó que el monto adicional del Inmobiliario se aplica en el marco de la Ley Impositiva 2024 (Nº 15.479), prorrogada para el ejercicio vigente. "Se trata de un concepto focalizado, destinado exclusivamente a los inmuebles de mayor valuación, y que se liquida junto con la última cuota del tributo", según indicaron.

Según lo establecido por la normativa, el adicional corresponde sólo cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000. De este modo, la medida, aseguran, impacta en un universo reducido de partidas, sin afectar a la mayoría de los hogares de la Provincia.

De acuerdo con los datos de ARBA, el adicional en Urbano Edificado alcanza al 8% de las 5.335.124 partidas registradas. El organismo también señaló que el monto adicional tiene un límite máximo del 20% sobre el impuesto anual determinado.

Días atrás, este diario publicó la bronca expresada por los contribuyentes bonaerenses por el cobro de la “quinta” cuota de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural de ARBA, que se aplica para las partidas de mayor valuación. Tal como informó EL DIA, el malestar se da porque en el caso del urbano, se aplica cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000 y en el rural, corresponde cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756, según estipula la Ley Fiscal bonaerense aprobada en 2024, la última que está vigente.

Lo cierto es que vecinos platenses trajeron a la redacción del diario las boletas con la aclaración de ARBA en donde un cartel advierte que no se trata de un aumento sino de un "adicional". El mensaje en letras grandes avisa que la misma tiene "un adicional" y más chico se aclara que "esta partida supera los $31.465.000 de base imponible previstos en el artículo 138 de la Ley Impositiva Nº 15.479, prorrogada para 2025".

En el caso concreto de uno de los lectores que acercó la factura, con vencimiento el 25 de noviembre próximo, se indica que la cuota es de $890.346,20; y que la actualización es de $321.593. El total a pagar de la misma es de más de 2 millones de pesos, cuando en la Cuota 4 había abonado un millón de pesos. Es decir que se duplicó el valor.