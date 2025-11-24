Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |TRAS UNA VOTACIÓN EN REFERÉNDUM

Eslovenia suspende una nueva ley de eutanasia

24 de Noviembre de 2025 | 02:21
Los eslovenos votaron ayer a favor de suspender una nueva ley destinada a legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales, en un referéndum convocado tras una campaña contra esta legislación impulsada por sus detractores, según resultados parciales.

Alrededor del 53% de los votantes rechazaron la ley, mientras que el 47% se pronunciaron a favor, lo que significa que su aplicación quedará suspendida durante al menos un año.

El parlamento de la pequeña nación de 2,1 millones de habitantes y que pertenece a la Unión Europea aprobó la ley en julio después de que los votantes la respaldaran en un referéndum no vinculante el año pasado.

Sin embargo, los opositores forzaron otra votación sobre este tema divisivo tras reunir más de 46.000 firmas (por encima de las 40.000 necesarias).

La ley prevé que las personas mentalmente competentes, que no tienen posibilidad de recuperación o enfrentan un dolor insoportable, tengan derecho a la muerte asistida. Esto significa que los pacientes administran el medicamento letal ellos mismos después de la aprobación de dos médicos y un período de consulta.

La ley no se aplica a personas con enfermedades mentales.

PARTIDARIOS Y CRÍTICOS

Entre los partidarios se encuentra el gobierno liberal del primer ministro Robert Golob. Han argumentado que la ley ofrece a las personas la oportunidad de morir con dignidad y decidir por sí mismas cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento.

Los opositores incluyen grupos conservadores, algunas asociaciones de médicos y la Iglesia católica. Afirman que la ley va en contra de la constitución de Eslovenia, alertan acerca de que la normativa podría generar presiones sobre enfermos y ancianos para que pongan fin a su vida, trasladar el peso ético sobre decisiones fundamentales a los médicos y abrir la puerta a “una cultura de la muerte”, según la definición utilizada por el conservador SDS.

Como alternativa, los críticos a la normativa piden reforzar los cuidados paliativos.

 

