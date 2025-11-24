Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |“ESTILO PREPOTENTE”

Exdiputada gala comparó a Macron con Javier Milei

Exdiputada gala comparó a Macron con Javier Milei

Emmanuel Macron

24 de Noviembre de 2025 | 02:20
La exdiputada francesa Martine Billard definió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como “un hombre prepotente, pagado de sí, muy similar, en ese sentido, a personalidades como Donald Trump o Javier Milei”. “Ellos usan las instituciones como les conviene, sin ningún respeto ni límites”, señaló la representante de La Francia Insumisa, en declaraciones al sitio Tektónicos de la Argentina.

Recordó que “pese al resultado electoral legislativo de junio de 2024, a pesar de que su partido Renacimiento (antes, En Marcha) no ganó ni obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional, Macron insistió en nombrar como primer ministro a alguien de su entorno”.

“Cuando, luego de la victoria de la izquierda unida en el Nuevo Frente Popular (con La Francia Insumisa, el Partido Comunista, el Partido Socialista (PS), los Verdes y otras agrupaciones), Macron decidió disolver la Asamblea Nacional, usó como excusa que nosotros no íbamos a poder gobernar, que nos desuniríamos y que eso iba a dar paso a la extrema derecha, que había salido tercera”, comentó.

“APRENDIMOS DE ARGENTINA”

La experimentada política, que sigue de cerca lo que ocurre en la Argentina, expresó que la izquierda gala “aprendió” lo que sucede en nuestro país “para que no pase en Francia”.

“Por ejemplo, sabemos que Milei no ataca tanto directamente a los más pobres, pero sí ataca al sector público, y eso puede pasar en la extrema derecha si llegara a ganar el poder. El riesgo, en Argentina, en Francia, en tantos lados más, es que la resignación siga avanzando más allá de que mucha gente no esté de acuerdo en cómo gobiernan estas nuevas derechas, pero se resignan o conforman con eso sin luchar”, planteó.

Martine Billard, del Partido de la Izquierda, formado por Jean-Luc Melenchon en 2008, fue diputada en la Asamblea Nacional francesa entre 2002 y 2012, dos períodos donde desplegó, en lo legislativo, las posiciones de izquierda que supo amasar desde que siendo muy joven, en la tumultuosa París de 1968, participó en el comité de lucha de los estudiantes secundarios del “Mayo Francés”.

