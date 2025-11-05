Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

FUERTE APOYO

Gallardo se juntó con Di Carlo y fue respaldado

Gallardo se juntó con Di Carlo y fue respaldado

Gallardo con Di Carlo

5 de Noviembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

Marcelo Gallardo recibió el respaldo del flamante presidente de River, Stefano Di Carlo, de cara al Superclásico ante Boca del domingo en La Bombonera. Hasta fin de año, el Muñeco seguirá y se decidió hablar más adelante sobre su renovación.

Ayer, Di Carlo estuvo presente en el River Camp, para hablar con el Muñeco y también con los jugadores. El mensaje fue claro: que trabajen con tranquilidad, que tienen todo el respaldo de la nueva Comisión Directiva. Después, el presidente del Millonario tuvo una reunión aparte con el entrenador, donde le manifestó su preocupación por el momento del equipo, pero le confesó que tiene toda la confianza en él para que se revierta la situación.

Tanto Di Carlo como la CD, no se imagina a Gallardo yéndose en 2026. Sin embargo, el resultado en el Superclásico y el desenlace de River en el Torneo Clausura, serán claves para el futuro del DT.

Más allá de esto, la dirigencia no será la que cortará el vínculo, ya que en diciembre le propondrá renovar. Si bien se rumoreó que Di Carlo quiere ofrecerle un contrato de 4 años, la propuesta sería por una temporada más.

Es decir, todo dependerá de Gallardo, quien ve que los jugadores no le responden. Sin embargo, confía en que la tan esperada reacción aparecerá ante Boca, como en otros momentos en los que también pasó zozobra. A diferencia de esos momentos, el equipo tenía otro funcionamiento. Algo que a este River, le falta y mucho.

Sin embargo, tanto el Muñeco como los jugadores saben que es una gran oportunidad, ya que además serviría de envión anímico para el tramo final del torneo.

Además el Muñeco se ampara en la estadística positiva ante el Xeneize, desde que volvió en agosto de 2024: ganó los dos Superclásicos que disputó. El primero fue 1-0 en La Bombonera con suplentes gracias al gol de Facundo Colidio, mientras que el otro fue este año en el Monumental, por 2-1 y con Franco Mastantuono como figura.

El Muñeco espera por Montiel y Driussi

 

