Gallardo se juntó con Di Carlo y fue respaldado

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Sin cuotas adicionales en el Inmobiliario y habrá bajas en la Patente
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Marcelo Gallardo recibió el respaldo del flamante presidente de River, Stefano Di Carlo, de cara al Superclásico ante Boca del domingo en La Bombonera. Hasta fin de año, el Muñeco seguirá y se decidió hablar más adelante sobre su renovación.
Ayer, Di Carlo estuvo presente en el River Camp, para hablar con el Muñeco y también con los jugadores. El mensaje fue claro: que trabajen con tranquilidad, que tienen todo el respaldo de la nueva Comisión Directiva. Después, el presidente del Millonario tuvo una reunión aparte con el entrenador, donde le manifestó su preocupación por el momento del equipo, pero le confesó que tiene toda la confianza en él para que se revierta la situación.
Tanto Di Carlo como la CD, no se imagina a Gallardo yéndose en 2026. Sin embargo, el resultado en el Superclásico y el desenlace de River en el Torneo Clausura, serán claves para el futuro del DT.
Más allá de esto, la dirigencia no será la que cortará el vínculo, ya que en diciembre le propondrá renovar. Si bien se rumoreó que Di Carlo quiere ofrecerle un contrato de 4 años, la propuesta sería por una temporada más.
Es decir, todo dependerá de Gallardo, quien ve que los jugadores no le responden. Sin embargo, confía en que la tan esperada reacción aparecerá ante Boca, como en otros momentos en los que también pasó zozobra. A diferencia de esos momentos, el equipo tenía otro funcionamiento. Algo que a este River, le falta y mucho.
Sin embargo, tanto el Muñeco como los jugadores saben que es una gran oportunidad, ya que además serviría de envión anímico para el tramo final del torneo.
Además el Muñeco se ampara en la estadística positiva ante el Xeneize, desde que volvió en agosto de 2024: ganó los dos Superclásicos que disputó. El primero fue 1-0 en La Bombonera con suplentes gracias al gol de Facundo Colidio, mientras que el otro fue este año en el Monumental, por 2-1 y con Franco Mastantuono como figura.
LEA TAMBIÉN
El Muñeco espera por Montiel y Driussi
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí