Temor por una banda juvenil en Los Hornos

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia
Milei recibió a Lamelas, el embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje a Miami
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
El caso Demonio García: con la declaración del ex jugador Pincha, se viene la etapa clave del juicio
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ayer a la madrugada, una vivienda en Los Hornos fue epicentro de un ataque en masa protagonizada por una banda de nueve menores. Pasó en 67 entre 148 y 149, a pocas cuadras de la Cárcel de Mujeres.
Una cámara de seguridad de la zona captó la terrible secuencia, aunque la dueña escuchó ruidos, gritó y los puso en fuga.
De acuerdo a lo que se aprecia de las imágenes, una vez reunidos en el lugar elegido, ingresaron saltando un portón. Uno de ellos se trasladaba en una moto, tal vez el líder, mientras que el resto lo seguía a pie.
“Aprovecharon que estaba oscuro, treparon la reja y luego pasaron a la casa”, indicaron los vecinos.
En el barrio aseguran que estaban buscando motos o bicicletas para utilizarlas en otros hechos delictivos. “Andan por la calle todos juntos durante la madrugada. Nadie los agarra. Estamos cansados de vivir con miedo”, agregaron molestos.
LE PUEDE INTERESAR
Un policía se defendió de un asalto a los tiros
LE PUEDE INTERESAR
Se jubiló, hizo una fiesta y lo mataron
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí