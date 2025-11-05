Temor por una banda juvenil en Los Hornos

Ayer a la madrugada, una vivienda en Los Hornos fue epicentro de un ataque en masa protagonizada por una banda de nueve menores. Pasó en 67 entre 148 y 149, a pocas cuadras de la Cárcel de Mujeres.

Una cámara de seguridad de la zona captó la terrible secuencia, aunque la dueña escuchó ruidos, gritó y los puso en fuga.

De acuerdo a lo que se aprecia de las imágenes, una vez reunidos en el lugar elegido, ingresaron saltando un portón. Uno de ellos se trasladaba en una moto, tal vez el líder, mientras que el resto lo seguía a pie.

“Aprovecharon que estaba oscuro, treparon la reja y luego pasaron a la casa”, indicaron los vecinos.

En el barrio aseguran que estaban buscando motos o bicicletas para utilizarlas en otros hechos delictivos. “Andan por la calle todos juntos durante la madrugada. Nadie los agarra. Estamos cansados de vivir con miedo”, agregaron molestos.