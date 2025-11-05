Es oficial: Altamirano se queda en la U. de Chile

Javier Altamirano ya no volverá a Estudiantes. Lo que hasta hace unos meses era una posibilidad y un deseo no formal de la Universidad de Chile se concretó ayer con el pedido por escrito del club trasandino de querer hacer uso de la opción de compra por el 50% de su ficha que tenía el Pincha.

Se trata de una operación que no le deja ningún resultado económico al Club, ya que hace tres años compró la mitad de su ficha a Huachipato por 2 millones de dólares y ahora la venderá en 800 mil de la moneda norteamericana. Pero está claro que en el medio el jugador tuvo un episodio de salud que casi la cuesta su vida y muy pocos creían que iba a poder seguir jugando al fútbol.

Tras regresar a las canchas hace un año atrás Javier Altamirano hizo sus valijas y se fue a buscar rodaje en el equipo Azul. Lo logró. Si bien no recuperó el nivel que lo trajo a la Argentina jugó mucho y pudo dejar atrás el episodio que casi le cuesta la vida: una trombosis cerebral. En 2026 jugará en el popular equipo de Santiago de Chile.

RAMPLA ROMPIÓ CON FOSTER GILLETT

La Asamblea de socios de Rampla Juniors decidió dar por terminado el vínculo con el empresario orteamericano Foster Gillett, tras consumarse el histórico descenso a la Primera C (amateur) por primera vez en su historia.

El club demandará al empresario por los daños sufridos en lo futbolísitico y declaró “persona no grata” a Gastón Tealdi, el contacto uruguayo que asumió la presidencia. Es la peor debacle de su historia.

Estudiantes estuvo negociando muchos meses con Gillett y con empresarios argentinos que lo apoyaban. Incluso muchos hinchas militaban ese acuerdo en las redes sociales. Se llegó a decir que sólo faltaba la lapicera para firmarse. La Comisión Directiva albirroja, por mayoría, le dijo que “no” al presidente Juan Sebastián Verón y hoy, con el diario el lunes es una muy buena noticia. Cuando de verdad “el club es de los socios”.