Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |POR 800 MIL DÓLARES

Es oficial: Altamirano se queda en la U. de Chile

Es oficial: Altamirano se queda en la U. de Chile

Javier Altamirano

5 de Noviembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

Javier Altamirano ya no volverá a Estudiantes. Lo que hasta hace unos meses era una posibilidad y un deseo no formal de la Universidad de Chile se concretó ayer con el pedido por escrito del club trasandino de querer hacer uso de la opción de compra por el 50% de su ficha que tenía el Pincha.

Se trata de una operación que no le deja ningún resultado económico al Club, ya que hace tres años compró la mitad de su ficha a Huachipato por 2 millones de dólares y ahora la venderá en 800 mil de la moneda norteamericana. Pero está claro que en el medio el jugador tuvo un episodio de salud que casi la cuesta su vida y muy pocos creían que iba a poder seguir jugando al fútbol.

Tras regresar a las canchas hace un año atrás Javier Altamirano hizo sus valijas y se fue a buscar rodaje en el equipo Azul. Lo logró. Si bien no recuperó el nivel que lo trajo a la Argentina jugó mucho y pudo dejar atrás el episodio que casi le cuesta la vida: una trombosis cerebral. En 2026 jugará en el popular equipo de Santiago de Chile.

RAMPLA ROMPIÓ CON FOSTER GILLETT

La Asamblea de socios de Rampla Juniors decidió dar por terminado el vínculo con el empresario orteamericano Foster Gillett, tras consumarse el histórico descenso a la Primera C (amateur) por primera vez en su historia.

El club demandará al empresario por los daños sufridos en lo futbolísitico y declaró “persona no grata” a Gastón Tealdi, el contacto uruguayo que asumió la presidencia. Es la peor debacle de su historia.

Estudiantes estuvo negociando muchos meses con Gillett y con empresarios argentinos que lo apoyaban. Incluso muchos hinchas militaban ese acuerdo en las redes sociales. Se llegó a decir que sólo faltaba la lapicera para firmarse. La Comisión Directiva albirroja, por mayoría, le dijo que “no” al presidente Juan Sebastián Verón y hoy, con el diario el lunes es una muy buena noticia. Cuando de verdad “el club es de los socios”.

LEA TAMBIÉN

Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa

“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Política y Economía
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura
Planteo de la oposición para sostener a las comunas
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Un acto del Presidente para reafirmar vínculos con pastores evangélicos
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla