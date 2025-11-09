La venta sube 38% en el año y las hipotecas se multiplican por siete

El mercado inmobiliario de La Plata atraviesa un período de clara reactivación, impulsado principalmente por el regreso de las líneas de crédito hipotecario. Un informe reciente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios en convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, revela cifras contundentes que confirman la consolidación de la tendencia positiva en la capital provincial, con un crecimiento récord en la actividad.

El dato más significativo que marca la pauta del nuevo ciclo inmobiliario platense es el acceso al financiamiento. En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la cantidad de hipotecas registradas en La Plata resultó ser siete veces superior a la formalizada durante el mismo período del año anterior.

Este auge hipotecario se traduce directamente en un repunte de las operaciones de compraventa. Durante septiembre de 2025, las escrituraciones crecieron un 30% en términos interanuales. Mensualmente, el mercado también mostró una fuerte tracción, con las operaciones de compraventa aumentando un 18,4% respecto a agosto de 2025.

En el total de los primeros nueve meses del año, el balance es sumamente alentador: las operaciones de escrituración en La Plata acumularon un aumento del 38% en comparación con enero-septiembre de 2024. Los martilleros y corredores públicos locales observaron que, en el último año, las escrituraciones oscilaron alrededor de las 1.150 operaciones mensuales, con un pico destacado de 1.973 en diciembre de 2024. Este volumen no solo indica que se está recuperando el terreno perdido, sino que la confianza en la estabilidad financiera a largo plazo es el motor del sector.

BIENES DURABLES AL FRENTE

El vigor del sector inmobiliario se espeja en el comportamiento de otros bienes durables, como la venta de vehículos, lo que sugiere un clima de mayor optimismo económico general en la Ciudad.

En el mercado automotor local, los números también son destacados. En octubre de 2025, la venta de vehículos nuevos registró un aumento interanual del 23% en La Plata. Este crecimiento superó incluso el promedio de la Nación. Además, en el acumulado de enero a octubre de 2025, se efectuaron 11.506 inscripciones de 0 km, superando en 21 puntos porcentuales la media histórica de los últimos seis años.

En el mercado de los usados, La Plata mostró una resiliencia particular en la venta de vehículos usados. Aunque se observó una leve caída interanual del 1,3% en las transferencias de octubre de 2025, esta contracción fue menor a la registrada a nivel nacional (-3,4%) y provincial (-4,9%). Al igual que los 0 km, el acumulado de transferencias (33.773 operaciones) se situó 11 puntos porcentuales por encima del promedio histórico del último sexenio.

El repunte simultáneo en la demanda de viviendas y de vehículos cero kilómetro subraya que la ciudad de La Plata lidera una expansión de las inversiones de capital en bienes duraderos, marcando una clara diferencia con el estancamiento observado en otros períodos.