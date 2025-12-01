Racing, con su poderío, busca llegar a las semis

Racing apuesta sus cartas para obtener el pasaje a las semifinales / X

Racing y Tigre definen esta noche su lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un cruce directo pensando en la clasificación directa a la Copa Libertadores.

El partido se disputará a partir de las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Andrés Merlos, con Pablo Dóvalo a cargo del VAR y la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio señales claras en la práctica del viernes: repetiría a los once que eliminaron a River con el gol agónico de Gastón Martirena y en esta decisión se impuso la lógica ya que el equipo mostró solidez, superioridad y carácter en el partido más exigente del ciclo.

Los futbolistas con molestias no trabajaron a la par y se perfilan para quedar afuera del once; mientras que el volante Bruno Zuculini asoma como opción de banco, todavía afectado por un problema en el sóleo.

Por otro lado, el colombiano Duván Vergara continúa entre algodones tras un traumatismo en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo.

En defensa, Facundo Mura sigue diferenciado y Martirena conservaría su lugar, fortalecido por su actuación ante el Millonario, mientras que Santiago Sosa volverá a utilizar máscara protectora.

Dentro de los lesionados, Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez continúan descartados por distintas lesiones, mientras que Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Por su parte, Tigre llegará al cruce con Racing, en Avellaneda, impulsado por su gente tras un entrenamiento abierto que reunió hinchas, familias y medios partidarios.

El técnico Diego Dabove y Joaquín Laso remarcaron que el duelo es “otra final más”, conscientes de que el “Matador” ya eliminó a Lanús, reciente campeón de la Sudamericana.

“La Academia” intentará cortar una racha adversa: perdió los dos partidos del año frente a Tigre, tanto en Victoria como en el Cilindro.

El antecedente más reciente entre los dos equipos dejó huella: caída 2-1 en agosto, penal cobrado por VAR y expulsión de Costas tras su fuerte protesta.