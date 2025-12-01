Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos

Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos
1 de Diciembre de 2025 | 07:25

Escuchar esta nota

Se armó. Wanda Nara fue quien comenzó con el escándalo cuando le reprochó a los participantes de MasterChef Celebrity que no la invitaban a sus juntadas.

Allí, todos responsabilizaron a Maxi López porque los delató. Entonces, después de ese día, la conductora se siguió ausentando de las reuniones, excepto por el cumpleaños del Turco Husaín.

Pero, ahora Emilia Attias contó la verdad detrás de estas decisiones. 

Resulta que, Eugenia Tobal cumplió años y Wanda Nara no fue, a diferencia de todos los participantes de MasterChef Celebrity.

Así, Emilia Attias explicó: "No la dejan, ni que el jurado ni ella se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo".

"Nos respetan bien todos y son muy amorosos con nosotros", expresó Emilia Attias. Una declaración que sorprende días de la supuesta renuncia de Eugenia Tobal por sentirse incómoda con las devoluciones de Germán Martitegui.

De este modo, la mencionada actriz dejó entrever que no hay ningún problema y aclaró que comprende que Wanda Nara tome la distancia necesaria de los concursantes.

Finalmente, no hay que pasar por alto que Wanda Nara sí fue al cumpleaños del Turco Husaín, acompañada por Martín Migueles.

Vale destacar que, el ex futbolista es amigo de Maxi López y quizás eso haya tenido que ver. En este sentido, los concursantes ya se quejaron de los beneficios o privilegios de los que gozaría el ex de la conductora por sobre ellos. 

