El Mundo |Expectativa e incertidumbre

Dudas sobre Corina: ¿Irá a recibir el Nobel de la Paz?

Tras anular una rueda de prensa en Oslo, crece el misterio sobre el paradero de la opositora venezolana Machado y su presencia para tomar hoy posesión del premio

Dudas sobre Corina: ¿Irá a recibir el Nobel de la Paz?

Una foto de Corina Machado entre los retratos de otros ganadores en anteriores premiaciones del Nobel de la Paz, en Oslo/ AFP

10 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz aumentaron ayer después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado -ingeniera de profesión- para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Pero ayer postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las 9 AM hora de Argentina, y finalmente la anuló.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim. “Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel hoy en la Municipalidad de Oslo, agregó.

La exjefa de campaña de Machado dejó entrever que la opositora ya salió de Venezuela, pero que volverá a su país natal.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, dijo Magalli Meda en un comunicado publicado en X.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que la Nobel de la Paz será considerada “prófuga” si abandona el país.

FAMILIA Y ALIADOS EN OSLO

Con el paradero de la protagonista envuelto en el misterio, en Oslo esperan familiares, aliados políticos y algunos presidentes latinoamericanos.

Ayer por la tarde llegaron el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España, y el presidente argentino, Javier Milei.

También están invitados a la ceremonia los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña.

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraron que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada. “Si Dios quiere, así será”, repetían familiares y admiradores anónimos apostados en la salida del hotel a ver si aparecía, según dijeron.

Envuelto en una bandera del país caribeño, Helvin Urbina, un exfuncionario venezolano de 53 años y actualmente residente en España, pasó el día de ayer esperando “a la heroína, la mujer de hierro”. Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron al menos a 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas.

Machado pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio de 2024 que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro. La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones, pero Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Machado no ha aparecido en público desde hace 11 meses cuando asistió a una protesta en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

El Nobel se anunció el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas, anunció el lunes el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

 

