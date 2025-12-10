Trump alardeó sobre su apoyo electoral a Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su apoyo fue determinante para que su colega Javier Milei lograra una “victoria aplastante” en las elecciones de medio término en Argentina. En una entrevista con el medio Político, Trump enumeró a distintos líderes internacionales a quienes, según él, ayudó a llegar al poder gracias a su respaldo público. En ese contexto mencionó al mandatario argentino y aseguró que Milei “estaba perdiendo las elecciones” hasta que intervino.

“Apoyé a… volviendo a Sudamérica, Latinoamérica… Sudamérica, a Milei, Argentina. Estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante”, afirmó Trump, atribuyéndose parte del resultado electoral.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre la influencia del expresidente estadounidense en la política regional y sobre el peso real de su aval en el electorado argentino. Mientras Milei mantiene una relación cercana con Washington y ha elogiado públicamente a Trump, analistas señalan que el impacto de tales respaldos suele ser más simbólico que determinante. Las palabras de Trump, sin embargo, vuelven a colocar la alianza entre ambos líderes en el centro de la escena.

El mandatario norteamericano hizo este comentario cuando le preguntaron si “consideraría involucrarse” en algunas esas elecciones de otros países “para poner líderes que crea que son más adecuados”.

“Bueno, yo apoyaría… He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán”, le respondió Trump a su entrevistadora, Dasha Burns. Añadió que el primer ministro de Hungría le pidió un escudo financiero respaldado por los Estados Unidos por un valor de hasta 20 mil millones de dólares.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía”, explicó. Continuó recordando que Hungría “tiene un gran oleoducto que viene de Rusia, desde hace mucho tiempo”.

Enseguida, pasó al caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan y afirmó: “Es amigo mío”. “Siempre que tienen (los líderes europeos) un problema con Erdoğan, me piden que los llame porque no pueden hablar con él. Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Creo que, de hecho, ya sabes, ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Pero les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono con él”, se explayó.

Trump aseguró que ese mandatario “liberó a algunas personas que estaban secuestradas y que llevaban años y años en juicios y todo lo demás”. “Le dije: `Tienen que liberarlas’ , y lo hizo. Él es muy diferente a muchos otros líderes, pero lo tienen como difícil. Pero sabes, realmente no deberían tener problemas con él”, indicó.

Trump también definió a Suecia como país inseguro, aclarando que ama a ese país, lo mismo que a Alemania y a los habitantes de ambas naciones, pero subrayó los inconvenientes internos que él achaca a una política migratoria laxa.