Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF

El presidente argentino Javier Milei arribó ayer a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.
El viaje, ya relevante por su fuerte contenido geopolítico, quedó rápidamente eclipsado por un detalle inesperado: la vestimenta del mandatario.
Milei descendió del avión luciendo un mameluco azul de YPF, el mismo que en los últimos meses se convirtió en una suerte de marca personal y que volvió a generar sorpresa en la escena internacional.
Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado optó nuevamente por el overol de la petrolera estatal, una prenda que utiliza con frecuencia en ámbitos informales y que ha exhibido en diversas ocasiones.
Desde transmisiones en vivo en redes sociales hasta caminatas por la Quinta de Olivos, el mameluco se consolidó como un símbolo de su estilo disruptivo. Incluso algunos colaboradores cuentan que el presidente lo usa para trabajar de madrugada en la residencia oficial, mientras revisa expedientes o prepara discursos.
La prenda, originalmente entregada como obsequio durante una visita a instalaciones de YPF, se transformó en una pieza fetiche. En más de una oportunidad, Milei bromeó con que el mameluco le resulta “más cómodo que cualquier traje” y que se lo pone para concentrarse cuando debe “lidiar con problemas complejos del país”.
Su círculo íntimo relata anécdotas que ya circulan en la política argentina, como la vez en que recibió a dos ministros vestidos de gala mientras él apareció en la reunión enfundado en el overol, mate en mano, asegurando que “la energía no se toma descanso”.
La aparición en Oslo llevó su uso a un nuevo nivel. Frente a un evento diplomático de alto perfil, su elección fue leída tanto como un gesto de autenticidad personal como una señal de indiferencia hacia los códigos tradicionales de la política internacional.
Mientras se prepara para participar de la ceremonia en honor a Machado, programada para hoy, Milei vuelve a demostrar que su modo de comunicar -desde las redes hasta la vestimenta- es parte central de su estrategia para diferenciarse de los liderazgos convencionales.
