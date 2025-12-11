Video viral | Episodio insólito en Plaza Italia: el “Tanito” intervino para frenar una escena subida de tono en La Plata

Un insólito episodio se registró este jueves por la tarde en Plaza Italia, en pleno centro de La Plata, cuando el pequeño vehículo eléctrico municipal de seguridad —el conocido “Tanito”, un modelo Tito— debió intervenir para frenar a una pareja que estaba demasiado acaramelada en uno de los bancos del espacio público.

Según quedó registrado en un video, la joven estaba sentada sobre el chico, en una escena que llamó la atención de quienes pasaban por el lugar, donde a esa hora había familias, chicos y mucho movimiento.

Al advertir la situación, uno de los agentes de la Guardia Placera descendió del vehículo y se acercó a los jóvenes para pedirles que moderaran su actitud, explicándoles que no podían “dar esa imagen al límite” en un espacio público y a plena luz del día.

El momento generó sorpresa entre los presentes, que incluso grabaron la secuencia, y terminó cuando la pareja decidió retirarse del lugar sin mayores incidentes.