Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales

Video viral | Episodio insólito en Plaza Italia: el “Tanito” intervino para frenar una escena subida de tono en La Plata

11 de Diciembre de 2025 | 19:33

Escuchar esta nota

Un insólito episodio se registró este jueves por la tarde en Plaza Italia, en pleno centro de La Plata, cuando el pequeño vehículo eléctrico municipal de seguridad —el conocido “Tanito”, un modelo Tito— debió intervenir para frenar a una pareja que estaba demasiado acaramelada en uno de los bancos del espacio público.

Según quedó registrado en un video, la joven estaba sentada sobre el chico, en una escena que llamó la atención de quienes pasaban por el lugar, donde a esa hora había familias, chicos y mucho movimiento.

Al advertir la situación, uno de los agentes de la Guardia Placera descendió del vehículo y se acercó a los jóvenes para pedirles que moderaran su actitud, explicándoles que no podían “dar esa imagen al límite” en un espacio público y a plena luz del día.

El momento generó sorpresa entre los presentes, que incluso grabaron la secuencia, y terminó cuando la pareja decidió retirarse del lugar sin mayores incidentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Últimas noticias de Policiales

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico

Balearon en el pecho a un vigilador privado en una fábrica de La Plata: ráfaga de tiros y misterio

Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados

Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
Espectáculos
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Wanda Nara, furiosa con Vero Lozano por un programa de TV
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
La Ciudad
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
Importante pérdida de agua en Parque Castelli
La entrada a un barrio de La Plata, copada por pastizales y baches: “Ya se cayó un no vidente”
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras problemas eléctricos
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Deportes
Para agendar, Pinchas y Triperos: Estudiantes a Avellaneda y Gimnasia con la Acadé en el arranque del 2026
El piloto fanático del Pincha que tuvo su último viaje en avión a Santiago
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Ya se empieza a jugar la Final: qué dijeron González Pírez y García Basso en la conferencia
Información General
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla