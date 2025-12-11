Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |En la provincia

El acuerdo LLA-PRO, atado con alambre

Hay quiebres y peleas en varios distritos, luego de la polémica en la Legislatura. El caso de Bahía Blanca provocó la furia libertaria

El acuerdo LLA-PRO, atado con alambre

gisela caputo, al asumir la presidencia del concejo bahiense/X

José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

11 de Diciembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

El primer episodio concreto que exhibió con crudeza la difícil convivencia entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia, se registró hace algunos días en la Legislatura. Fue cuando el partido amarillo terminó acompañando el pedido de endeudamiento motorizado por Axel Kicillof por casi 3.500 millones de dólares.

Los libertarios, furiosos, salieron con los tapones de punta contra sus socios electorales. Ahora, la Casa Rosada amenaza con no habilitarle al Gobernador el permiso para salir a tomar al menos parte de esa deuda.

Lejos de haber sido un hecho aislado, ese escenario de tensión entre el PRO que en la Provincia libera Cristian Ritondo y los libertarios que comanda Sebastián Pareja en territorio bonaerense comenzó a replicarse. Como si se tratara de un efecto catarata, derramó en varios municipios. Las peleas se amplifican y los quiebres se suceden.

Hace algunos días, uno de los conflictos estalló en una de las comunas emblemas del PRO: Vicente López. Allí gobierna la jorgemacrista Soledad Martínez, enfrentada desde hace tiempo con el libertario Luis Palomino que no oculta sus deseos de sucederla.

El caso es que luego de trabajosas gestiones, los amarillos y los violetas sellaron un acuerdo en el municipio del norte del Gran Buenos Aires que les permitió arrasar en las urnas. Pero la concordia, forzada y coyuntural, duró lo que un suspiro.

Palomino no tardó mucho en volver a cruzar a la intendenta Martínez. Incluso se enfrentó a su propio bloque para votar en contra de varios proyecto impulsados por el Ejecutivo comunal, entre ellos, el Presupuesto. Ese gesto fue mucho más sonoro aún, porque el edil libertario terminó votando junto al peronismo K, el massismo y el Movimiento Evita.

LE PUEDE INTERESAR

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

LE PUEDE INTERESAR

En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces

La postura del jefe libertario tampoco fue acompañada por todos los concejales de su propio espacio. De hecho, Constanza Darchez y Jorge Mariño (Avanza Libertad) apoyaron los proyectos del Ejecutivo. Y María Rosa Malano, integrante del bloque que conduce Palomino, también votó con el oficialismo amarillo.

La pelea más sonora y relevante se acaba de producir en Bahía Blanca. Concejales del PRO no sólo votaron un aumento de tasas junto al bloque peronista que lidera el intendente Federico Susbielles, sino que luego de aliaron al propio PJ para desplazar a los libertarios de la presidencia del Concejo Deliberante.

De esta forma, Gisela Caputo se convirtió en la nueva presidenta del Concejo Deliberante. La dirigente del Pro consiguió 13 votos sobre un total de 24 y sustituirá en el cargo al libertario Mauro Reyes.

Caputo, una dirigente alineada con Ritondo, accedió al cargo con los votos de su compañero del PRO ritondista Emiliano Álvarez Porte, el ex LLA Carlos Alonso, Fabiana Ungaro de la Coalición Cívica y los 9 concejales del oficialismo de Fuerza Patria.

El estallido de los libertarios fue inmediato. Esperaban quedarse con el control del Concejo e incluso tenían nombre: Fernando Compagnoni, aliado a Patricia Bullrich. Contaba con el respaldo, además, de Oscar Liberman, electo diputado provincial con el auspicio violeta.

“Se repartieron cargos entre el kirchnerismo, el PRO y la Coalición Cívica. Lo paga todo el bahiense en el año de la inundación. Se materializó el fraude al vecino de Bahía Blanca”, denunció Compagnoni en sus redes sociales. “El PRO y el peronismo están haciendo negocios con la Municipalidad como si fuera un botín, a cambio de beneficios propios”, disparó por su parte Liberman.

Lejos de esconder la cola entre las patas, el PRO salió a sacar pecho. Felicitó a la concejal Caputo que juró y asumió con un atuendo particular: un vestido amarillo, simbiótico con los colores de su partido. En medio del revuelo, una de las principales espadas de Ritondo en la Provincia, el ex diputado provincial y designado director en el Banco Provincia, Matías Ranzini, salió a aclarar que los libertarios no propusieron un candidato para presidir el Concejo.

En uno y otro caso aparece un hilo conductor: de un lado, Ritondo; del otro, Pareja. Ambos referentes bonaerenses que comparten tarea en el Congreso, enfrentados en diversos territorios bonaerenses.

QUIEBRE EN LA MATANZA

Más allá de la disputa entre el PRO y LLA, la propia interna libertaria escribió su propio capítulo en La Matanza. La concejal Leila Gianni, que fuera funcionaria en el ministerio de Capital Humano y electa por la lista libertaria, anunció la creación de un bloque junto al PRO.

Alianza Libertad Republicana estará integrado por Hernán Finocchiaro (hermano del diputado nacional Alejandro Finocchiaro del PRO), Javier Ferreyra (también del PRO), Ricardo Lococo (que se apartó de La Libertad Avanza) y la propia Gianni, quien ejercerá la presidencia.

Por otro lado quedó la bancada de La Libertad Avanza, que seguirá presidida por Lorena Ramos e integrada por Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

“En el ámbito legislativo deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa. Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto”, justificó Gianni, quien ratificó su respaldo al presidente Milei.

El PRO acordó con el peronismo y se quedó con la presidencia del Concejo de Bahía

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Rige el alerta "Amarillo" en La Plata por tormentas y granizo: a qué hora se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Rige el alerta "Amarillo" en La Plata por tormentas y granizo: a qué hora se esperan

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Últimas noticias de Política y Economía

Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque

Un escenario polarizado y con tensiones de distinto tenor

La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año

Mar del Plata: Actualizan 4,3% la tarifa de Obras Sanitarias para 2026
Espectáculos
More Rial podría estar embaraza: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Wanda Nara, furiosa con Vero Lozano por un programa de TV
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
Graciela Alfano se encontró con Milei y habló de Karina: “Es linda personalmente”
Policiales
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" con cajas y celulares
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
Choque y demoras en 7 y 50
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
Deportes
Ya se empieza a jugar la Final: qué dijeron González Pírez y García Basso en la conferencia
Verón viajará a la final en Santiago: suspendido en el palco, irá a la popular
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
De La Plata a Santiago: rutas y el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Información General
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla