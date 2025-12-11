El acuerdo LLA-PRO, atado con alambre

El primer episodio concreto que exhibió con crudeza la difícil convivencia entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia, se registró hace algunos días en la Legislatura. Fue cuando el partido amarillo terminó acompañando el pedido de endeudamiento motorizado por Axel Kicillof por casi 3.500 millones de dólares.

Los libertarios, furiosos, salieron con los tapones de punta contra sus socios electorales. Ahora, la Casa Rosada amenaza con no habilitarle al Gobernador el permiso para salir a tomar al menos parte de esa deuda.

Lejos de haber sido un hecho aislado, ese escenario de tensión entre el PRO que en la Provincia libera Cristian Ritondo y los libertarios que comanda Sebastián Pareja en territorio bonaerense comenzó a replicarse. Como si se tratara de un efecto catarata, derramó en varios municipios. Las peleas se amplifican y los quiebres se suceden.

Hace algunos días, uno de los conflictos estalló en una de las comunas emblemas del PRO: Vicente López. Allí gobierna la jorgemacrista Soledad Martínez, enfrentada desde hace tiempo con el libertario Luis Palomino que no oculta sus deseos de sucederla.

El caso es que luego de trabajosas gestiones, los amarillos y los violetas sellaron un acuerdo en el municipio del norte del Gran Buenos Aires que les permitió arrasar en las urnas. Pero la concordia, forzada y coyuntural, duró lo que un suspiro.

Palomino no tardó mucho en volver a cruzar a la intendenta Martínez. Incluso se enfrentó a su propio bloque para votar en contra de varios proyecto impulsados por el Ejecutivo comunal, entre ellos, el Presupuesto. Ese gesto fue mucho más sonoro aún, porque el edil libertario terminó votando junto al peronismo K, el massismo y el Movimiento Evita.

La postura del jefe libertario tampoco fue acompañada por todos los concejales de su propio espacio. De hecho, Constanza Darchez y Jorge Mariño (Avanza Libertad) apoyaron los proyectos del Ejecutivo. Y María Rosa Malano, integrante del bloque que conduce Palomino, también votó con el oficialismo amarillo.

La pelea más sonora y relevante se acaba de producir en Bahía Blanca. Concejales del PRO no sólo votaron un aumento de tasas junto al bloque peronista que lidera el intendente Federico Susbielles, sino que luego de aliaron al propio PJ para desplazar a los libertarios de la presidencia del Concejo Deliberante.

De esta forma, Gisela Caputo se convirtió en la nueva presidenta del Concejo Deliberante. La dirigente del Pro consiguió 13 votos sobre un total de 24 y sustituirá en el cargo al libertario Mauro Reyes.

Caputo, una dirigente alineada con Ritondo, accedió al cargo con los votos de su compañero del PRO ritondista Emiliano Álvarez Porte, el ex LLA Carlos Alonso, Fabiana Ungaro de la Coalición Cívica y los 9 concejales del oficialismo de Fuerza Patria.

El estallido de los libertarios fue inmediato. Esperaban quedarse con el control del Concejo e incluso tenían nombre: Fernando Compagnoni, aliado a Patricia Bullrich. Contaba con el respaldo, además, de Oscar Liberman, electo diputado provincial con el auspicio violeta.

“Se repartieron cargos entre el kirchnerismo, el PRO y la Coalición Cívica. Lo paga todo el bahiense en el año de la inundación. Se materializó el fraude al vecino de Bahía Blanca”, denunció Compagnoni en sus redes sociales. “El PRO y el peronismo están haciendo negocios con la Municipalidad como si fuera un botín, a cambio de beneficios propios”, disparó por su parte Liberman.

Lejos de esconder la cola entre las patas, el PRO salió a sacar pecho. Felicitó a la concejal Caputo que juró y asumió con un atuendo particular: un vestido amarillo, simbiótico con los colores de su partido. En medio del revuelo, una de las principales espadas de Ritondo en la Provincia, el ex diputado provincial y designado director en el Banco Provincia, Matías Ranzini, salió a aclarar que los libertarios no propusieron un candidato para presidir el Concejo.

En uno y otro caso aparece un hilo conductor: de un lado, Ritondo; del otro, Pareja. Ambos referentes bonaerenses que comparten tarea en el Congreso, enfrentados en diversos territorios bonaerenses.

QUIEBRE EN LA MATANZA

Más allá de la disputa entre el PRO y LLA, la propia interna libertaria escribió su propio capítulo en La Matanza. La concejal Leila Gianni, que fuera funcionaria en el ministerio de Capital Humano y electa por la lista libertaria, anunció la creación de un bloque junto al PRO.

Alianza Libertad Republicana estará integrado por Hernán Finocchiaro (hermano del diputado nacional Alejandro Finocchiaro del PRO), Javier Ferreyra (también del PRO), Ricardo Lococo (que se apartó de La Libertad Avanza) y la propia Gianni, quien ejercerá la presidencia.

Por otro lado quedó la bancada de La Libertad Avanza, que seguirá presidida por Lorena Ramos e integrada por Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

“En el ámbito legislativo deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa. Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto”, justificó Gianni, quien ratificó su respaldo al presidente Milei.

