El Gobierno aclaró cómo serán los cambios en horas extras, indemnizaciones y vacaciones

Después que el presidente Javier Milei firmara el proyecto de reforma laboral y lo enviara al Congreso, desde el Gobierno nacional salieron a aclarar algunos de los puntos que más controversia generaron, como los cambios en las vacaciones, las horas extras y las indemnizaciones.

El encargado fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los interlocutores designados para el tema. En declaraciones a la prensa, el funcionario hizo hincapié en el concepto del "mutuo acuerdo" entre el empleado y el empleador en lo que tiene que ver con las vacaciones y las horas extras.

Sobre las vacaciones, dijo que "la ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo", y que "pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar".

Algo similar planteó con relación a las horas extras y mencionó la idea del "banco de horas" que puede tener un trabajador. En ese sentido, señaló que "las horas extras no se terminan, queda exactamente igual pero se instituye también el banco de horas". "Si nos quedamos dos horas más, el empleador puede decir vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana", explicó, a lo que agregó que, al igual que con las vacaciones, "acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible".

Mientras que sobre las indemnizaciones, indicó que actualmente "es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay", y señaló que "eso no es un problema" porque "si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 (sueldos). Se genera una incertidumbre respecto al despido".

En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que la reforma introduce cambios con los que se busca "bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, agregó, en tanto que sobre los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) servirán para que los empleadores hagan frente a "contingencias y despidos".

"El Gobierno decide poner parte de esta baja de impuestos que podemos hacer al mercado laboral. Va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%", señaló, y explicó que "el empleador lo pone a un fondo de asistencia como de ahorro previo para hacer frente a las contingencias, es plata que está poniendo el Estado porque hay una parte que no se lleva y queda para empleador, para hacer frente a esas contingencias, como los despidos".