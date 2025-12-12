Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía

El Gobierno aclaró cómo serán los cambios en horas extras, indemnizaciones y vacaciones

El proyecto de reforma laboral ya fuera enviado al Congreso

El Gobierno aclaró cómo serán los cambios en horas extras, indemnizaciones y vacaciones
12 de Diciembre de 2025 | 11:26

Escuchar esta nota

Después que el presidente Javier Milei firmara el proyecto de reforma laboral y lo enviara al Congreso, desde el Gobierno nacional salieron a aclarar algunos de los puntos que más controversia generaron, como los cambios en las vacaciones, las horas extras y las indemnizaciones.

El encargado fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los interlocutores designados para el tema. En declaraciones a la prensa, el funcionario hizo hincapié en el concepto del "mutuo acuerdo" entre el empleado y el empleador en lo que tiene que ver con las vacaciones y las horas extras.

Sobre las vacaciones, dijo que "la ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo", y que "pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar".

Algo similar planteó con relación a las horas extras y mencionó la idea del "banco de horas" que puede tener un trabajador. En ese sentido, señaló que "las horas extras no se terminan, queda exactamente igual pero se instituye también el banco de horas". "Si nos quedamos dos horas más, el empleador puede decir vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana", explicó, a lo que agregó que, al igual que con las vacaciones, "acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible".

Mientras que sobre las indemnizaciones, indicó que actualmente "es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay", y señaló que "eso no es un problema" porque "si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 (sueldos). Se genera una incertidumbre respecto al despido".

En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que la reforma introduce cambios con los que se busca "bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, agregó, en tanto que sobre los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) servirán para que los empleadores hagan frente a "contingencias y despidos".

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino

"El Gobierno decide poner parte de esta baja de impuestos que podemos hacer al mercado laboral. Va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%", señaló, y explicó que "el empleador lo pone a un fondo de asistencia como de ahorro previo para hacer frente a las contingencias, es plata que está poniendo el Estado porque hay una parte que no se lleva y queda para empleador, para hacer frente a esas contingencias, como los despidos".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Una movilización del León que será histórica

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino

Bullrich, contra Cristina Kirchner: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar"

Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
Policiales
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Espectáculos
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Deportes
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla