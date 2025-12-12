Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Mercado Libre, el sponsor que Estudiantes estrena en la final ante Racing: el acuerdo es por todo el 2026
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Bullrich, contra Cristina Kirchner: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar"
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes anunció que en la final de mañana ante Racing lucirá un nuevo sponsor, y se trata de una marca multinacional. Se informó que el Pincha llegó a un acuerdo de patrocinio con Mercado Libre -también sponsor de la Conmebol en la Copa Libertadores-, el cual comenzará a regir en el partido definitorio por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y que se extenderá por todo el 2026.
"El sponsoreo incluye la incorporación del logo de Mercado Libre en la indumentaria del plantel profesional masculino, presencia de marca en el Estadio UNO y activaciones de marketing para hinchas y socios del club que se desarrollarán a lo largo de la temporada", explicaron en un comunicado conjunto.
“Nos entusiasma acompañar a Estudiantes en esta nueva etapa. Vemos un proyecto con visión, identidad, valores y proyección internacional. Queremos ser parte de la energía que el club y sus hinchas generan y seguir apostando por la pasión del fútbol en toda la región, tal como hacemos en la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Conmebol Sudamericana y a partir del año que viene con el torneo local”, dijo Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre.
"Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre puedan unir fuerzas y transitar un camino de mejora continua conjunta. Sabemos lo que significa Mercado Libre a nivel regional, que nos acompañe es un placer y entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar desde nuestro lugar en cuanto a nuestra imagen, a nuestra identidad y que juntas, sin ninguna duda, se potenciarán." afirmó Martín Gorostegui, Vicepresidente del Pincha.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí