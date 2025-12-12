Estudiantes anunció que en la final de mañana ante Racing lucirá un nuevo sponsor, y se trata de una marca multinacional. Se informó que el Pincha llegó a un acuerdo de patrocinio con Mercado Libre -también sponsor de la Conmebol en la Copa Libertadores-, el cual comenzará a regir en el partido definitorio por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y que se extenderá por todo el 2026.

"El sponsoreo incluye la incorporación del logo de Mercado Libre en la indumentaria del plantel profesional masculino, presencia de marca en el Estadio UNO y activaciones de marketing para hinchas y socios del club que se desarrollarán a lo largo de la temporada", explicaron en un comunicado conjunto.

“Nos entusiasma acompañar a Estudiantes en esta nueva etapa. Vemos un proyecto con visión, identidad, valores y proyección internacional. Queremos ser parte de la energía que el club y sus hinchas generan y seguir apostando por la pasión del fútbol en toda la región, tal como hacemos en la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Conmebol Sudamericana y a partir del año que viene con el torneo local”, dijo Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre.

"Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre puedan unir fuerzas y transitar un camino de mejora continua conjunta. Sabemos lo que significa Mercado Libre a nivel regional, que nos acompañe es un placer y entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar desde nuestro lugar en cuanto a nuestra imagen, a nuestra identidad y que juntas, sin ninguna duda, se potenciarán." afirmó Martín Gorostegui, Vicepresidente del Pincha.