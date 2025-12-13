Cámaras, más patrullas y drones para La Plata

En medio de un clima de creciente preocupación por la inseguridad que atraviesa a La Plata, el Municipio presentó el denominado Plan de Seguridad 2026, una iniciativa que apunta a reforzar la prevención del delito mediante mayor despliegue tecnológico y operativo.

El anuncio se da en un contexto marcado por robos reiterados, ataques violentos y reclamos vecinales por la falta de patrullaje y respuestas rápidas ante emergencias. Frente a ese escenario, el plan oficial prevé una inversión superior a $10.500 millones, destinada a ampliar el sistema de control, monitoreo y asistencia a las víctimas.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de nuevas patrullas para el Comando de Patrullas, en coordinación con la Provincia. Según se informó, con las unidades ya entregadas y las previstas para los próximos meses, se alcanzaría un total de 50 móviles nuevos hacia fines de 2025, con el objetivo de mejorar la cobertura territorial y reducir los tiempos de respuesta. El plan también contempla una expansión significativa del sistema de videovigilancia, con la instalación de 1.200 cámaras en 400 puntos estratégicos y la extensión de la red de fibra óptica en unos 120 kilómetros. Los dispositivos incluirán cámaras domo 4K y equipos con tecnología analítica, capaces de detectar hechos delictivos y distintos tipos de incidentes urbanos.

A su vez, se anunció la colocación de lectores de patentes en 50 accesos al partido, para conformar un anillo digital de control que permita identificar vehículos con pedido de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales.

En el plano comunitario, el Municipio prevé la implementación del programa Alerta La Plata, con botones antipánico segmentados según el tipo de emergencia, además de la instalación de alarmas vecinales y comerciales conectadas al Centro de Operaciones Municipal.

El esquema se completa con la incorporación de un Centro de Operaciones Móvil y seis drones con transmisión en tiempo real, pensados para operativos especiales y situaciones críticas.