Deportes |Dos jugadores de los tilos se irán a jugar a pampas

El Súper Rugby puso la mira en el ámbito local

El torneo sudamericano de franquicias se lleva a Cabano Wlal y Berardi y tiene en la mira a otros más. Arranca en febrero

El Súper Rugby puso la mira en el ámbito local

Augusto Cabano Wall se sumará al plantel de pampas en 2026

13 de Diciembre de 2025 | 02:12
Edición impresa

En las últimas horas se volvió a instalar con fuerza en el ambiente del rugby platense que Pampas, la franquicia que tiene Buenos Aires en el Rugby de las Américas, sumaría a su plantel 2026 a dos jugadores de Los Tilos.

Se trata del segunda línea Augusto Cabano Wall y del pilar Ramiro Berardi, dos de los jugadores que fueron parte de la gran campaña de este año.

Lo del pilar ya está confirmado e incluso el Club estaba al tanto de las negociaciones. Lo del segunda línea todavía no es oficial.

En caso de que ambos jueguen el Rugby de las Américas se perderán el inicio del Top 14 (y algo más) ya que comenzará el 20 de febrero y los finalistas cerrarán el 19 de junio.

Si bien hubo sondeos por otros jugadores tilenses, fuentes cercanas al plantel descartaron que más jugadores se vayan a jugar el Súper Rugby de las Américas, al menos en la próxima edición

Pero también hay otros jugadores de equipos platenses en la mira de las demás franquicias. Ya el año pasado varios estuvieron afectados, incluso de Universitario, ahora hay jugadores de La Plata y San Luis a los que están observando

Se define el primer ascenso en la B liguista

Dos ciudades de Sudamérica son candidatas para ser sede

Ek rugby es un deporte profesional a nivel mundial y lentamente se está instalando en Argentina. Ya no es necesario irse a Europa para poder integrar equipos rentados. Incluso el mismo torneo de la URBA tiene muchos aspectos del entrenamiento cuasi profesional.

Qué es el Súper Rugby de las Américas

El Súper Rugby Américas (SRA) es el principal torneo profesional de rugby de franquicias de primer nivel en el continente americano, y en especial, en Sudamérica. Es una competencia crucial que busca fortalecer y expandir el rugby en la región, ofreciendo un alto nivel de competencia a los jugadores para potenciar a sus selecciones nacionales (como Los Pumas, Los Teros y Los Cóndores).

El torneo se juega en un formato de fase regular de todos contra todos (partidos de local y visitante), seguido de semifinales y una final única para determinar al campeón.Actualmente, el SRA cuenta con franquicias de varios países, entre los que se destacan: Pampas (Buenos AiresArgentina); Dogos XV (CórdobaArgentina), Tarucas (Tucumán , Argentina), Capibaras XV (Litoral, Argentina); Peñarol (Uruguay); Yacaré (Asunción, Paraguay), Cobras (San Pablo, Brasil) y Selknam (Santiago,. Chile).

Top 14: Los Tilos-La Plata, en la segunda fecha

Se dio a conocer el fixture 2026 de la URBA que en su torneo principal, el Top 14, tendrá un Los Tilos-La Plata en la segunda fecha. Se jugará el 21 de marzo en barrio Obrero. La revancha en la fecha 15 en Gonnet.

En tanto que por el torneo de Primera A el clásico entre Universitario y San Luis se disputará en la fecha 11, el 13 de junio. La revancha en octubre.

 

