Así se retiró el plantel de Estudiantes del Madre de Ciudades: la intimidad del festejo del campeón

Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
El Pincha campeón no para de festejar. Tras el pitazo final, que desató una ola de festejos entre los hinchas, los jugadores se desahogaron luego de una temporada irregular que no podría haber concluído mejor.
Así, pasadas las tres de la mañana, los jugadores Estudiantes campeón del Torneo Clausura se retiraron del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para emprender la vuelta.
Con cumbia al volúmen máximo, tirando pasitos de baile y una sonrisa imposible de ocultar, pasan por delante de las cámaras Edwiun Cetré, Eric Meza y Ezequiel Piovi a la cabeza, mientras Iacovich, Funes Mori y el Ruso Ascacibar lo siguen.
Copa y parlante en mano, se retiraron del estadio santiagueño para emprender el regreso a La Plata. Una vez llegados, quedaron liberados hasta el martes en el turno vespertino, donde volverán a entrenar pensando en la final del sábado ante Platense por el Trofeo de Campeones.
¡¡PASADAS LAS 3 DE LA MAÑANA, EL PLANTEL DE ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL #TorneoClausura SE VA DEL MADRE DE CIUDADES A PURA CUMBIA!! La noche es larga, Pincharratas... 🏆🦁 pic.twitter.com/wtUlryghzg— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025
