Al Pincha nadie lo para: se les rompió el micro y se fueron en camión hasta el Madre de Ciudades

La travesía hacia Santiago del Estero estuvo colmada de imprevistos para la hinchada de Estudiantes, que no claudicó nunca a la hora de cumplir el objetivo: llegar al Madre de Ciudades para acompañar al plantel profesional en busca de la 15ª estrella.
En ese camino, varios fueron los obstáculos que los hinchas de Estudiantes supieron resolver. Desde micros rotos hasta accidentes de tránsito, llegaron a la provincia santiagueña y se volvieron coronados de gloria.
Una de las historias que más se viralizó en redes sociales fue “La banda del Scania”, como humorísticamente decidieron bautizarse. Es que “se quedó otro micro” en el camino y un camionero no dudó en aportar a la mística: puso su vehículo a disposición.
Esperen que ya llegamos. La banda del Scania 🇦🇹🤣 pic.twitter.com/Kp5XcoE0Ck— Pincharrata (@AKABrenda_) December 13, 2025
Los pinchas compartieron cómo continuó la historia, que terminó con un final feliz. “Los pinchas llegando a la cancha en camión, ¡Es una locura!” y “Esperen que ya llegamos. La banda del Scania”, escribieron en redes sociales.
Las historias como estas se repiten y se conocen a medida que pasan las horas. Es el caso de un grupo de fanáticos que fueron víctimas de otro micro que se quedó en el camino: “Después de estar renegando con los choferes, abiertamente hinchas de Gimnasia, yendo a 40 y con miedo a no llegar, explotó una cubierta”.
“Cuando llegó este chad para ir a Santiago del Estero, nadie le daba dos mangos pero en ningún momento tuvo algún desperfecto e iba a los pedos por la ruta imponiendo respeto. Si un día los lleva, tengan la tranquilidad que llegarán a buen puerto”, concluyó la anécdota que no podrán olvidar.
Cuando llegó este CHAD para ir a Santiago del Estero, nadie daba 2 mangos pero en ningun momento tuvo algún desperfecto e iba a los pedos por la ruta imponiendo respeto.— Ojo De Cuervo (@OjoDeCuervo1908) December 13, 2025
Así que si un día los lleva JONI BUS, tengan la tranquilidad que llegarán a buen puerto. https://t.co/jGaYoZS3MQ pic.twitter.com/7H5EpV15hB
