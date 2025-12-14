Gabriel Perrone seguiría a cargo del fútbol juvenil de Gimnasia tras el cambio dirigencial

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Con el recambio dirigencial en marcha, distintas áreas del club comenzaron a revisarse, aunque todo indica que Gabriel Perrone podría continuar al frente de la coordinación del fútbol juvenil, función que desempeña desde el segundo mandato de Gabriel Pellegrino.
El recientemente designado Director Deportivo, Germán Brunati, dejó abierta esa posibilidad durante la semana al señalar que su intención es “consensuar la idea de trabajo” y aclarar que el objetivo no es “modificar todo de raíz”. En ese sentido, adelantó que habrá reuniones formales con Perrone y expresó su deseo de “poder seguir trabajando juntos”, remarcando que su proyecto apunta a sumar estructuras y no a desarmar lo existente.
Durante el último año, los equipos juveniles mostraron una evolución notoria. Aunque Gimnasia se mantiene apenas por encima del promedio en la tabla general de divisiones inferiores, en 2025 logró competir en mejores condiciones y equilibrar enfrentamientos que anteriormente lo encontraban en clara desventaja. Tras un período en el que se priorizaron obras de infraestructura vinculadas al desarrollo formativo, ahora la meta pasa por consolidar y fortalecer los planteles.
En ese escenario, la Reserva también aportó un respaldo significativo al proceso: alcanzó la final del Torneo Clausura Proyección, un rendimiento que permitió resaltar aún más la tarea realizada en juveniles. Buena parte de ese progreso estuvo asociada a la labor de Fernando Zaniratto, quien encabezó el proyecto antes de que Ricardo Kuzemka tomara la conducción, además de su posterior aporte como técnico salvador del primer equipo.
La promoción de jugadores como Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar, Jorge De Asís y la afirmación de Jeremías Merlo en Primera División completaron un balance alentador para Gimnasia, que ahora busca sostener y profundizar ese camino.
