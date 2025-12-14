Sofía "La Reini" Gonet vs Homero Pettinato, el odio después del amor: “Soporté amenazas, escraches y manipulación”

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
El conductor Homero Pettinato realizó un extenso descargo público luego de que Sofía “La Reini” Gonet difundiera chats privados en redes sociales, un nuevo conflicto personal que lo dejó expuesto públicamente.
Pettinato relató que el incidente se desató luego de que circulara una foto suya junto a una amiga durante un recital. “No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”, aclaró, y sostuvo que a partir de eso, comenzó “un ataque de locura y violencia” en su contra por parte de la “Reini”.
Entre los chats que dejó al descubierto la influencer, le escribe “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Tenes ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelotudo y vago”, a lo que él responde que mantenía relaciones sexuales por intereses económicos: “Con el poco talento que tenes y la cantidad de plata que tenes a nadie le entra en la cabeza”.
AAAHH LA REINI VENTILÓ CHATS CON HOMERO PETTINATO pic.twitter.com/juDBX75cn7— Real Time (@RealTimeRating) December 13, 2025
En su testimonio en redes sociales, el humorista reconoció haber dicho frases “horribles” en conversaciones privadas, pero explicó que se trató de una reacción ante un vínculo que describió como profundamente violento. “Me leo y me da una vergüenza tremenda y me arrepiento porque yo no soy así”, expresó, y agregó que le pidió disculpas de manera inmediata.
Pettinato aseguró que soportó durante mucho tiempo insultos, manipulaciones, amenazas y situaciones de control extremo. Entre los episodios que mencionó, habló de amenazas de muerte, de un posible incendio a su departamento y de escraches públicos con información falsa. “Soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego al departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar”, aseguró.
A lo largo de su descargo, Pettinato manifestó un cierto temor por el impacto de este conflicto en su vida profesional.“ Hoy me veo de nuevo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”, dijo, y destacó que quienes lo conocen saben que “siempre fue un buen pibe” y que no tiene antecedentes de agresiones o malos tratos con exparejas.
Finalmente, explicó que su intención no era exponer públicamente a Gonet, a quien dijo seguir amando, y a quien describió como una persona que atraviesa “un problema psicológico que se puede trabajar”. Sin embargo, sostuvo que decidió salir a hablar para que se entienda el contexto de los mensajes difundidos y la situación que, según él, viene atravesando desde hace meses.
El descargo de Homero Pettinato tras los chats privados que filtró La Reini— TRONK (@TronkOficial) December 13, 2025
"Está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mi porque ayer me sacaron una foto viendo una banda con una amiga [...] soporté amenazas de muerte y todo tipo de manipulaciones" https://t.co/sG4ws15w4R pic.twitter.com/KX6B9lOhzb
