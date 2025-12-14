Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
“Un paso más en defensa de la libertad”: Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile
VIDEO. Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata
Así se retiró el plantel de Estudiantes del Madre de Ciudades: la intimidad del festejo del campeón
Corte de luz en un barrio de La Plata y vecinos a oscuras hace 24 horas: “Tuvimos que tirar alimentos”
Perrone seguiría a cargo del fútbol juvenil de Gimnasia tras el cambio dirigencial
VIDEO.- El Pincha y una vuelta olímpica con un sabor especial: así fue la comunión entre la gente y los jugadores
El Gobierno anunció el lanzamiento de una licitación para concesionar Tecnópolis
Elecciones en Chile: Jara reconoció la derrota y Kast es el presidente electo
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
VIDEO. Violenta entradera en La Plata: golpearon durante horas a una pareja de jubilados
VIDEO.- ¡León feliz! Así ruge en las redes tras salir de nuevo campeón
La Reini vs Homero Pettinato, el odio después del amor: “Soporté amenazas, escraches y manipulación”
Murió Kshamenk, la histórica orca que pasó más de tres décadas en Mundo Marino
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
"Horror": los mensajes de Javier Milei y del Gobierno tras el ataque antisemita en Sídney
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional anunció que a partir del lunes próximo abrirá una licitación pública destinada a avanzar en la concesión del predio de Tecnópolis, una de las instalaciones culturales y educativas más emblemáticas del país que, hasta ahora, funcionaba bajo gestión estatal.
La confirmación la brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó que el objetivo del llamado a licitación es que el predio pase a operar bajo un esquema de inversión privada, con la intención de que deje de ser “una carga para los bolsillos de los argentinos” y se vuelva autosustentable.
Según explicó Adorni en su cuenta oficial de la red social X, el proceso de concesión no implica la venta del terreno -que seguirá siendo propiedad del Estado-, sino que un operador o grupo privado será responsable de su explotación y gestión durante un plazo definido en los pliegos y bajo condiciones establecidas por el Ejecutivo.
El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.— Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2025
El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los…
Este modelo, utilizado en otras áreas de infraestructura como autopistas o terminales, busca atraer inversiones con la promesa de potenciar actividades en el predio a través de iniciativas privadas, mientras se mantiene un mecanismo de control estatal sobre el cumplimiento de la concesión.
El anuncio se da en medio de un impulso general del Gobierno por avanzar con concesiones y licitaciones en distintos sectores, en el marco de una estrategia más amplia para fomentar la participación privada en la gestión de servicios y espacios públicos.
La licitación, que se publicará oficialmente este lunes, marcará el inicio de un proceso que podría transformar el funcionamiento de Tecnópolis, potencialmente ampliando su oferta cultural y de eventos a través de recursos externos, aunque también generará expectativas y debates sobre el rol del Estado en la administración de bienes culturales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí