El Gobierno anunció el lanzamiento de una licitación para concesionar Tecnópolis

El Gobierno nacional anunció que a partir del lunes próximo abrirá una licitación pública destinada a avanzar en la concesión del predio de Tecnópolis, una de las instalaciones culturales y educativas más emblemáticas del país que, hasta ahora, funcionaba bajo gestión estatal.

La confirmación la brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó que el objetivo del llamado a licitación es que el predio pase a operar bajo un esquema de inversión privada, con la intención de que deje de ser “una carga para los bolsillos de los argentinos” y se vuelva autosustentable.

Según explicó Adorni en su cuenta oficial de la red social X, el proceso de concesión no implica la venta del terreno -que seguirá siendo propiedad del Estado-, sino que un operador o grupo privado será responsable de su explotación y gestión durante un plazo definido en los pliegos y bajo condiciones establecidas por el Ejecutivo.

El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.



El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los… — Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2025

Este modelo, utilizado en otras áreas de infraestructura como autopistas o terminales, busca atraer inversiones con la promesa de potenciar actividades en el predio a través de iniciativas privadas, mientras se mantiene un mecanismo de control estatal sobre el cumplimiento de la concesión.

El anuncio se da en medio de un impulso general del Gobierno por avanzar con concesiones y licitaciones en distintos sectores, en el marco de una estrategia más amplia para fomentar la participación privada en la gestión de servicios y espacios públicos.

La licitación, que se publicará oficialmente este lunes, marcará el inicio de un proceso que podría transformar el funcionamiento de Tecnópolis, potencialmente ampliando su oferta cultural y de eventos a través de recursos externos, aunque también generará expectativas y debates sobre el rol del Estado en la administración de bienes culturales.