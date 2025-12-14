“Un paso más en defensa de la libertad”: Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile

El presidente argentino expresó abiertamente su satisfacción por la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial de Chile y volvió a alinearse públicamente con los líderes de la derecha regional. A través de un mensaje en redes sociales, destacó el alcance político del resultado electoral y planteó que se trata de un avance para los valores que promueve su espacio.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, publicó. En esa línea, afirmó que el resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

El mandatario sostuvo además que confía en que ambos gobiernos “van a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”. El mensaje concluyó con su ya habitual arenga: “Viva la libertad, carajo”.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Kast arrasó en el balotaje en Chile

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura militar hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo para convertirse en el próximo presidente de Chile.

Las bocinas de celebración de votantes de Kast explotaron en el centro de Santiago, frente a su comando electoral y en varios puntos del país, constató la AFP. El servicio electoral dio como presidente electo a Kast tras un rapidísimo conteo.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 41%.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.