El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario

Con un acto simbólico que reunió integrantes del cuerpo activo, autoridades, familiares y vecinos, el Cuartel Bomberos Voluntarios de El Peligro festejó su décimo año de vida.

El evento, que contó con una cena y un posterior desfile durante el fin de semana, estuvo marcado por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo colectivo y el orgullo por el servicio ininterrumpido durante una década. Asimismo, desde el cuartel destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad y el comprosimo de los que integran el cuerpo.