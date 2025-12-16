Thiago Tirante arranca en el novedoso Road to Australia

Desde hoy se pondrá en marcha la primera edición de Road to Australia que reunirá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club a destacados jugadores argentinos y extranjeros, en cancha de cemento y como preparación para el Australia Open.

El torneo de exhibición contará entre sus participantes con Thiago Tirante. El platense abrirá el juego con su compatriota Mariano Navone. El partido se pondrá en marcha a las 14 y será televisado por ESPN y Disney Plus Premium.

El Road to Australia brinda una oportunidad de prepararse con una alta exigencia de cara al primer Grand Slam de 2026; mientras en la fase de grupos los partidos serán cortos, semifinales a dos sets y super tie-break, y una final al mejor de tres sets. Estos son los grupos:

Rod Laver: Navone, Tirante, Seyboth Wild y Juan M. Cerúndolo.

Sydney: Ugo Carabelli, Olivieri, Guillén y Báez.

Melbourne: Comesaña, Vallejo, Nava y Burruchaga.

Margaret Court: Norrie, H. Dellien, Barrios Vera y Díaz Acosta.