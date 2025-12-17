El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión

El Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el Informe de avance del nivel de actividad publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

También el PBI tuvo una leve mejora en el tercer trimestre frente al trimestre previo, por lo que la economía argentina logró evitar recesión. Este dato ya había sido adelantado en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que el propio organismo había corregido al alza en los meses previos.

De esta manera, en el tercer trimestre, la serie original del PBI, en comparación con igual período del año anterior, mostró un incremento de 3,3%. En términos desestacionalizados, el PBI creció 0,3% respecto al segundo trimestre del año. De esta manera, el acumulado de los primeros nueve meses del año registró un incremento del 5,2% frente al mismo período del 2024.

Según detalló el INDEC, entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en la Formación bruta de capital fijo, con 10,3% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron los incrementos en Intermediación financiera (28,4% ia), Explotación de minas y canteras (10,3% ia) y Hoteles y restaurantes (7,1% ia).

En cuanto a la demanda, aumentaron, en términos desestacionalizados, las Exportaciones, con 6,4%; el Consumo privado, con 0,2%; y el Consumo público, con 0,5%. La Formación bruta de capital fijo tuvo una caída de 6%.

La evolución macroeconómica del tercer trimestre de 2025 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, un aumento de 7,4% en la oferta global, medida a precios de 2004, con respecto al mismo período del año anterior, debido a un crecimiento de 3,3% del PBI y a la variación de 23,7% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global, además del incremento de 10,3% en la formación bruta de capital fijo, se observó un aumento de 10,2% en las exportaciones de bienes y servicios reales, el consumo privado creció 5,3% y el consumo público tuvo una variación de 1,7 por ciento.