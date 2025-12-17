Arranca un paro que complica los vuelos áereos

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Gimnasia 2026: se aseguró a Martínez y el gran deseo es Nacho
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, comenzará desde hoy a implementar un cronograma de medidas de fuerza que afectarán a vuelos domésticos e internacionales durante las Fiestas. La primera protesta será esta mañana de 8 a 11 horas.
Mañana también se prevén complicaciones en los vuelos de cabotaje, ya que el gremio anunció una medida igual entre las 16 y las 19.
De todos modos, hoy a las 10 está prevista una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo entre los controladores y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pero, tanto desde el gremio como desde el Gobierno, reconocieron que no tendría impacto en las medidas por lo menos previstas para esta semana.
Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía.
Al asegurar que no hubo respuesta a sus reclamos, salariales y laborales, el gremio decidió profundizar su plan de acción.
LE PUEDE INTERESAR
Cambios en la primera línea de la AFIP y el Banco Nación
LE PUEDE INTERESAR
Superávit financiero del sector público nacional
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí