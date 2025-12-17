Arranca un paro que complica los vuelos áereos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, comenzará desde hoy a implementar un cronograma de medidas de fuerza que afectarán a vuelos domésticos e internacionales durante las Fiestas. La primera protesta será esta mañana de 8 a 11 horas.

Mañana también se prevén complicaciones en los vuelos de cabotaje, ya que el gremio anunció una medida igual entre las 16 y las 19.

De todos modos, hoy a las 10 está prevista una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo entre los controladores y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pero, tanto desde el gremio como desde el Gobierno, reconocieron que no tendría impacto en las medidas por lo menos previstas para esta semana.

Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía.

Al asegurar que no hubo respuesta a sus reclamos, salariales y laborales, el gremio decidió profundizar su plan de acción.