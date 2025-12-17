Superávit financiero del sector público nacional

En noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $599.954 millones, según informó el Ministerio de Economía.

Este saldo es consecuencia de un saldo primario de $2.18.009 millones, que se reduce luego del pago de $1.528.056 millones de intereses de deuda.

De esta manera, el Gobierno Nacional continúa con la política del “ancla fiscal” y acumula, en estos once meses del año, un superávit financiero de 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y primario del 1,7% del PBI.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones durante el penúltimo mes del año. Esto representó un aumento interanual (i.a.) del 18,7%.

En cuanto a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento del 16,3% i.a. explicado por: la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025”, señaló el parte oficial.

Por su parte, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $9.274.641 millones, con aumento del 12,7% i.a.

Las prestaciones sociales sumaron $6.497.181 millones (+17,5% i.a.).