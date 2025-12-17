AFA-gate: buscan pistas sobre los autos de lujos

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
VIDEO. La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N°10, ordenó levantar el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas de prueba para reconstruir el entramado patrimonial detrás de la firma Real Central SRL. Y en esa línea, por lo pronto, apuntó a los presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: quiere saber quién o quiénes son los propietarios de la flota de autos de alta gama que estaban guardados en la quinta de Pilar.
La estrategia del magistrado apunta a seguir el rastro del dinero operativo y el uso real de los bienes para determinar quiénes son los propietarios ocultos detrás de los acusados el monotributista Luciano Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte.
La resolución busca evidencias que vinculen a los autos con terceros, por ejemplo, los seguros. Por eso solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación el detalle de todas las pólizas, haciendo foco en los medios de pago utilizados para contratarlas.
También sobre los conductores autorizados: se ordenó a los Registros de la Propiedad Automotor que informen quiénes son los titulares de las cédulas azules. Además, se requirió información a las empresas de rastreo satelital y a la operadora de Telepase. La Justicia quiere reconstruir los trayectos habituales y saber quién pagaba los peajes de estos autos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí