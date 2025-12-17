AFA-gate: buscan pistas sobre los autos de lujos

El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N°10, ordenó levantar el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas de prueba para reconstruir el entramado patrimonial detrás de la firma Real Central SRL. Y en esa línea, por lo pronto, apuntó a los presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: quiere saber quién o quiénes son los propietarios de la flota de autos de alta gama que estaban guardados en la quinta de Pilar.

La estrategia del magistrado apunta a seguir el rastro del dinero operativo y el uso real de los bienes para determinar quiénes son los propietarios ocultos detrás de los acusados el monotributista Luciano Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte.

La resolución busca evidencias que vinculen a los autos con terceros, por ejemplo, los seguros. Por eso solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación el detalle de todas las pólizas, haciendo foco en los medios de pago utilizados para contratarlas.

También sobre los conductores autorizados: se ordenó a los Registros de la Propiedad Automotor que informen quiénes son los titulares de las cédulas azules. Además, se requirió información a las empresas de rastreo satelital y a la operadora de Telepase. La Justicia quiere reconstruir los trayectos habituales y saber quién pagaba los peajes de estos autos.