La Ciudad

Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos

Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
2 de Diciembre de 2025 | 09:41

Escuchar esta nota

Los vecinos que viven en un edificio de 2 y 57, en las inmediaciones del estadio de Estudiantes, estallaron de bronca a comienzos de esta semana por pintadas rojiblancas que se realizaron en el frente del inmueble y que consideraron como parte de una saga de actos de "vandalismo" en la zona.

Según consignaron, por estas semanas obtuvieron una habilitación municipal para restaurar la fachada del lugar y, en efecto, pudieron realizar algunos trabajos de pintura que anhelaban desde hacía tiempo para tener las paredes externas en condiciones.

El arreglo del frente, explicaron, fue un pedido que llevaron a cabo a raíz de los vandalismos repetitivos que se cometen en esa esquina del centro de La Plata.

Sin embargo, la alegría por la mejora se apagó enseguida, al comienzo de esta semana, debido a que un grupo de personas se acercó al lugar y llevó a cabo una serie de pintadas con los colores del Pincha.

Vinieron personas en tres motos, se enfrentaron con el encargado del edificio y con una señora mayor que vive allí, a quien maltrataron e insultaron.

A raíz de la violenta secuencia y los constantes ataques vandálicos, los vecinos sostuvieron: "Nos acercaremos al club a ver si puede mediar con respecto a este accionar de las hinchadas".

