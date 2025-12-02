Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CUARTO GRITO DEL JUVENIL MENS SANA

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Centro de Merlo desde la derecha, y tras la conquista, el árbitro lo invalidó por off side. La tecnología, luego, convalidó el grito tripero

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Trazaron la línea y el pie de merlo estaba en la misma línea / imagen de TV

2 de Diciembre de 2025 | 03:26
Edición impresa

Gimnasia hizo un buen primer tiempo. Con presión alta sobre la salida de Barracas, tenencia de pelota y punzante en ataque.

Con esos argumentos, el equipo mens sana dejó una mejor impresión futbolística respecto del dueño de casa. Hasta hizo méritos suficientes para romper el cero.

Y así fue a los 21 minutos del capítulo inicial, llegó la primera emoción de la tarde en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Gran jugada en ataque entre el Chelo Torres, apertura por derecha para Jeremías Merlo, el centro del pibe hacia el medio, para que Manuel Panaro convierta el primer gol.

Sin embargo, la conquista tripera tuvo que ser analizada detenidamente por el VAR, ya que en primera instancia, el árbitro Hernán Mastrángelo invalidó la jugada por entender que hubo posición adelantada de Jeremías Merlo, al momento de iniciar la corrida por la derecha.

La jugada fue muy finita (el tobillo), a tal punto que el juez tuvo que recurrir a la tecnología, ante el llamado de sus colegas, para evacuar las dudas.

Tras un par de minutos y de analizar la jugada, Mastrángelo determinó que el juvenil de Gimnasia estaba perfectamente habilitado.

El gol fue legítimo y el festejo de los jugadores y cuerpo técnico no se hizo esperar. Llegó con retraso, pero festejo al fin.

 

Tras el chequeo del VAR, el árbitro convalidó la primera conquista de la tarde

 

Después, no hubo grandes polémicas durante el desarrollo de las acciones, ni mucho menos del árbitro, aunque debió sacar algunas tarjetas amarillas en circunstancias claves, como la fuerte entrada de Nicolás Demartini sobre Jeremías Merlo, a los 4 minutos, que lo desparramó afuera de la cancha.

O la fuerte infracción en perjuicio de Rodrigo Insúa, sobre el final del primer tiempo, en donde fue víctima de un fuerte patadón.

LEA TAMBIÉN

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Barracas Central

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

El escándalo en la AFA: los detalles de otra denuncia que salpica a Chiqui Tapia

Castrilli le saltó a la yugular a Chiqui Tapia
Últimas noticias de Deportes

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

Gimnasia se pellizca porque sigue incrédulo: ya está entre los mejores del Clausura

Una racha de triunfos que invita a la ilusión

“Que la gente confíe y piense en positivo”
Policiales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Espectáculos
Casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: desmienten la versión de que habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados       
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?
Política y Economía
El escándalo en la AFA: los detalles de otra denuncia que salpica a Chiqui Tapia
Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla