El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Centro de Merlo desde la derecha, y tras la conquista, el árbitro lo invalidó por off side. La tecnología, luego, convalidó el grito tripero
Gimnasia hizo un buen primer tiempo. Con presión alta sobre la salida de Barracas, tenencia de pelota y punzante en ataque.
Con esos argumentos, el equipo mens sana dejó una mejor impresión futbolística respecto del dueño de casa. Hasta hizo méritos suficientes para romper el cero.
Y así fue a los 21 minutos del capítulo inicial, llegó la primera emoción de la tarde en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
Gran jugada en ataque entre el Chelo Torres, apertura por derecha para Jeremías Merlo, el centro del pibe hacia el medio, para que Manuel Panaro convierta el primer gol.
Sin embargo, la conquista tripera tuvo que ser analizada detenidamente por el VAR, ya que en primera instancia, el árbitro Hernán Mastrángelo invalidó la jugada por entender que hubo posición adelantada de Jeremías Merlo, al momento de iniciar la corrida por la derecha.
La jugada fue muy finita (el tobillo), a tal punto que el juez tuvo que recurrir a la tecnología, ante el llamado de sus colegas, para evacuar las dudas.
Tras un par de minutos y de analizar la jugada, Mastrángelo determinó que el juvenil de Gimnasia estaba perfectamente habilitado.
El gol fue legítimo y el festejo de los jugadores y cuerpo técnico no se hizo esperar. Llegó con retraso, pero festejo al fin.
Tras el chequeo del VAR, el árbitro convalidó la primera conquista de la tarde
Después, no hubo grandes polémicas durante el desarrollo de las acciones, ni mucho menos del árbitro, aunque debió sacar algunas tarjetas amarillas en circunstancias claves, como la fuerte entrada de Nicolás Demartini sobre Jeremías Merlo, a los 4 minutos, que lo desparramó afuera de la cancha.
O la fuerte infracción en perjuicio de Rodrigo Insúa, sobre el final del primer tiempo, en donde fue víctima de un fuerte patadón.
