Deportes |A Pang Renlong le aplicaron 12 años de suspención

No es un cuento chino, otro tenista sancionado por arreglo de partidos

No es un cuento chino, otro tenista sancionado por arreglo de partidos

el chino Pang Renlong tambiñen tuvo una sanción económica / X

22 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) impuso una sanción de 12 años de suspensión y una multa de 110 mil dólares a Pang Renlong, tenista profesional chino, tras determinar que estuvo involucrado en el arreglo de 22 partidos entre mayo y septiembre del año pasado. Este caso, reportado por South China Morning Post y Tennis TourTalk, constituye uno de los episodios más recientes de manipulación dentro del circuito internacional.

Según confirmó la ITIA, el jugador admitió haber manipulado el resultado de cinco partidos propios en torneos del ITF World Tennis Tour de las categorías M15, M25 y en un torneo ATP Challenger 50. Además, la investigación reveló que Pang Renlong realizó 17 propuestas corruptas a otros profesionales, lo que favoreció el amaño de seis encuentros adicionales.

La sanción implica que Pang Renlong, quien alcanzó en noviembre de 2024 el puesto 1.316 del ranking mundial individual, queda inhabilitado para competir, entrenar o asistir a cualquier evento avalado por organismos como la ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA hasta el 6 de noviembre de 2036. El monto total, como quedó dicho, de la multa asciende a 110.000 dólares. El tiempo transcurrido en suspensión provisional, vigente desde el 7 de noviembre de 2024, será acreditado al periodo de castigo.

Según informaron las fuentes consultadas, el ahora sancionado eligió aceptar la penalización y renunció expresamente a su derecho de defensa ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente. La ITIA, entidad creada para resguardar la transparencia y legalidad en la actividad profesional del tenis, detalló que Pang Renlong cooperó con la investigación, admitiendo la infracción de las normas de integridad del circuito.

Durante los meses que constituyeron el periodo investigado, Pang Renlong disputó torneos de la ITF en países como Turquía, China y Hong Kong. En uno de los encuentros más recientes, el jugador perdió 6-0, 6-2 contra Shin Woo-bin (697 del ranking mundial). La repercusión del caso ha generado atención en la comunidad tenística internacional por la dimensión de los actos constatados y por la severidad de la sanción que se impuso.

Pang Renlong, nacido el 1992, desarrolló su carrera dentro del circuito ITF, compitiendo tanto en la modalidad individual como en dobles. La trayectoria estuvo marcada por una amplia presencia en torneos regionales y por una participación sostenida en eventos Challenger. Aunque nunca logró ascender a la élite del tenis internacional, figuró durante más de una década entre los jugadores chinos más activos en materia competitiva.

La sanción a Pang Renlong se inscribe en una tendencia reciente donde la ITIA ha aplicado medidas severas ante infracciones similares en el circuito. En noviembre de 2023 una red de arreglo de partidos en Bélgica derivó en la suspensión de por vida de los mexicanos Alberto Rojas Maldonado y José Antonio Rodríguez, así como del guatemalteco Christopher Díaz, todos multados con sumas que superaron los 75.000 dólares. En la misma fecha siete tenistas belgas, incluido Arthur de Greef, recibieron suspensiones de hasta tres años y nueve meses y multas de hasta 45.000 dólares.

El caso más reciente fue el del francés Quentin Folliot, acusado de cometer 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis. El tenista fue parte de una investigación que concluyó con una pena de 20 años fuera del deporte y tuvo a otros implicados penados con sanciones menos duras. El tenista deberá permanecer alejado de la disciplina y solo podrá regresar a partir del 16 de mayo de 2044, cuando ya tenga 45 años.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

