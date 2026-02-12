Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve

Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve

Natalia Quintana

12 de Febrero de 2026 | 02:32
Edición impresa

Senadora provincial de la UCR

Cada vez que el debate sobre la inseguridad gana espacio en la agenda pública, vuelve a aparecer una propuesta que se presenta como solución inmediata: la baja de la edad de imputabilidad penal. Frente a delitos graves cometidos por niños y adolescentes, la respuesta política insiste en castigar antes y más duro. Sin embargo, quienes trabajamos desde hace años en el ámbito social y educativo sabemos que esta respuesta no solo es equivocada, sino profundamente injusta. Porque corre el eje del problema y vuelve a cargar la responsabilidad sobre quienes menos herramientas tienen para defenderse.

Vivimos en una sociedad donde el rol de los adultos se ha desdibujado. Los contextos sociales golpean con mayor fuerza a los más débiles y desprotegidos: niños, niñas y adolescentes. La protección de las infancias queda, muchas veces, limitada a lo que dicen las leyes y las convenciones internacionales, mientras que en la vida cotidiana esa protección no se concreta.

Casi el 50% de los menores de edad en la Argentina viven bajo la línea de pobreza. Esto implica falta de acceso a una alimentación adecuada, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a servicios básicos. Pero el desamparo no es solo material. Como señala Sergio Sinay en La sociedad de los hijos huérfanos, también existe una orfandad simbólica: adultos absorbidos por el trabajo, el consumo o sus propios problemas, que renuncian a su función de cuidar, acompañar, poner límites y hacerse cargo. Padres y madres que, en lugar de ejercer un rol adulto responsable, intentan convertirse en “amigos” de sus hijos, con enormes dificultades para orientar y sostener procesos de crianza.

Es en estos contextos donde crecen muchas infancias en la Argentina. Desde el sistema educativo estas situaciones se detectan tempranamente. Las escuelas realizan intervenciones, convocan a las familias, articulan con equipos especializados, servicios sociales, salud y los servicios locales de Protección de Derechos. Sin embargo, la mayoría de esos niños llegan a la escuela primaria con un largo historial de situaciones problemáticas que no fueron resueltas ni atendidas de manera adecuada.

La experiencia muestra que, en cerca del 90% de los casos de niños en situación de riesgo o vulnerabilidad, la realidad no mejora con el paso del tiempo, sino que se agrava. A medida que crecen, las conductas se vuelven más peligrosas para sí mismos y para los demás. No por maldad, sino por la acumulación de abandonos y la falta de intervenciones sostenidas.

LE PUEDE INTERESAR

Alemania, Italia y la alianza por necesidad

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Frente a este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué no existen consecuencias claras y tempranas para los adultos que vulneran derechos o no se hacen cargo de las infancias. ¿Por qué el castigo aparece recién cuando el niño comete un delito?

En todos los programas sociales y educativos aparecen dos conceptos que rara vez se cumplen: articulación y seguimiento. Los organismos que deberían garantizar estas políticas están desbordados y sin recursos. Las áreas de salud mental carecen de presupuesto, los servicios locales están saturados y las instituciones educativas, que reciben a casi todos los niños y adolescentes, deben asumir una multiplicidad de tareas que exceden largamente su función pedagógica, mientras es evaluada únicamente por los resultados de aprendizaje.

El Estado nacional recorta el presupuesto educativo, abandona el trabajo social territorial y no acompaña a las familias. Y frente a ese vacío, la respuesta es castigar a los chicos cada vez más temprano. Lejos de resolver el problema, esta lógica profundiza la exclusión.

Si de verdad quisiéramos terminar con la violencia y la inseguridad, el camino sería otro. Invertir en primera infancia, fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las familias, garantizar escuelas con recursos, contar con equipos interdisciplinarios suficientes, políticas de salud mental accesibles y sostenidas. Hacer cumplir las leyes que ya existen. Exigir responsabilidades a los adultos. Llegar antes.

Bajar la edad de imputabilidad no es una solución: es la confirmación de un fracaso colectivo. Una vez más, los adultos no nos hacemos cargo, y quienes pagan las consecuencias son los chicos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
Últimas noticias de Opinión

Por un desarrollo pacífico de los festejos de Carnaval

Alemania, Italia y la alianza por necesidad

Un mapa que marca las zonas inundables de la Región

Ganancias simplificado: no todos recomiendan adherir
Deportes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré
La Reserva empató ante Quilmes
Espectáculos
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek
Información General
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Policiales
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla