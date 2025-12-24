“Bono” de US$ 3.000 a ilegales que dejen EE UU

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
El gobierno de Donald Trump lanzó una nueva medida destinada a acelerar la salida de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos: un bono de 3.000 dólares para quienes dejen voluntariamente el país antes de fin de año.
La iniciativa, presentada como un incentivo temporal por la temporada navideña, triplica el monto original de 1.000 dólares que se ofrecía desde mayo en el marco del programa de “autodeportación”, que también cubre los costos del viaje de regreso.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la oferta estará vigente solo hasta “finales de año” y apunta a reducir la población migrante irregular sin recurrir a operativos masivos de detención. Sin embargo, el mensaje oficial incluye una fuerte advertencia: quienes no acepten el bono se expondrán a ser arrestados, expulsados y a recibir una prohibición permanente de reingreso al país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el programa como una “última oportunidad” para salir de manera voluntaria.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump endureció de forma drástica la política migratoria, con expulsiones aceleradas, mayores controles fronterizos y restricciones en la concesión de visados. El bono de 3.000 dólares se suma a ese enfoque.
De hecho, combina incentivos económicos con amenazas de sanciones más severas, y ya genera un intenso debate entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que denuncian una estrategia de presión encubierta sobre los migrantes.
