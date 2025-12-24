Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

El Mundo |LO ACUSA DE “TERRORISMO”

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Garry Kasparov

24 de Diciembre de 2025 | 00:57
Edición impresa

La Justicia rusa dio ayer un nuevo paso en la ofensiva contra la disidencia al dictar una orden de arresto en ausencia contra el opositor y excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov. El tribunal lo acusa de “justificar públicamente el terrorismo” a través de declaraciones y publicaciones críticas sobre la guerra en Ucrania, un delito que en Rusia puede castigarse con penas de entre cinco y siete años de prisión. Según la resolución, la medida regirá por dos meses desde el momento en que Kaspárov sea detenido en territorio ruso o extraditado.

Según el Kremlin, las duras críticas del ajedrecista a la invasión de Ucrania y a la política del presidente Vladímir Putin constituyen un delito penal. Kaspárov fue incluido ya en mayo de 2022 en la lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta con la que el gobierno estigmatiza a opositores, periodistas y ONG críticas del poder.

El excampeón mundial vive fuera de Rusia desde hace más de una década y es una de las voces más visibles del exilio ruso.

PERSECUCIÓN A OPOSITORES

La causa se enmarca en una investigación más amplia iniciada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) contra destacados opositores en el extranjero. En octubre pasado, la fiscalía abrió un proceso contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre ellos Kaspárov, por presunta “organización de una comunidad terrorista” e “intento de usurpación del poder”. El FSB sostiene que el CAR financia y recluta para formaciones ucranianas consideradas terroristas por Moscú, acusaciones que los involucrados rechazan de plano.

El CAR fue creado el 27 de febrero de 2022, apenas tres días después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, con el objetivo declarado de enfrentar lo que define como la “dictadura agresiva” de Putin. Desde entonces, la dura represión ha reducido casi a cero el espacio para la crítica interna en Rusia. Kaspárov, de 61 años, es recordado como uno de los mayores genios de la historia del ajedrez -campeón mundial entre 1985 y 2000 y célebre por sus duelos con Anatoli Kárpov y la supercomputadora Deep Blue-, y como un activo militante prodemocracia.

Tras retirarse del ajedrez profesional, volcó su prestigio internacional a la denuncia del autoritarismo ruso. La orden de arresto refuerza el mensaje del Kremlin: incluso las figuras más reconocidas no están a salvo si desafían el relato oficial sobre la guerra.

LE PUEDE INTERESAR

“Bono” de US$ 3.000 a ilegales que dejen EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Otra embestida para controlar Groenlandia

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Cristina Kirchner seguirá internada

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

“Queremos que el técnico siga en el club”

Píparo, con cargo en el Banco Nación
Últimas noticias de El Mundo

Trump sin respiro: nuevos datos lo ligan a Epstein

La pulseada de EE UU con China en la órbita terrestre

“Bono” de US$ 3.000 a ilegales que dejen EE UU

Otra embestida para controlar Groenlandia
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla