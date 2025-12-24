Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

La Justicia rusa dio ayer un nuevo paso en la ofensiva contra la disidencia al dictar una orden de arresto en ausencia contra el opositor y excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov. El tribunal lo acusa de “justificar públicamente el terrorismo” a través de declaraciones y publicaciones críticas sobre la guerra en Ucrania, un delito que en Rusia puede castigarse con penas de entre cinco y siete años de prisión. Según la resolución, la medida regirá por dos meses desde el momento en que Kaspárov sea detenido en territorio ruso o extraditado.

Según el Kremlin, las duras críticas del ajedrecista a la invasión de Ucrania y a la política del presidente Vladímir Putin constituyen un delito penal. Kaspárov fue incluido ya en mayo de 2022 en la lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta con la que el gobierno estigmatiza a opositores, periodistas y ONG críticas del poder.

El excampeón mundial vive fuera de Rusia desde hace más de una década y es una de las voces más visibles del exilio ruso.

PERSECUCIÓN A OPOSITORES

La causa se enmarca en una investigación más amplia iniciada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) contra destacados opositores en el extranjero. En octubre pasado, la fiscalía abrió un proceso contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre ellos Kaspárov, por presunta “organización de una comunidad terrorista” e “intento de usurpación del poder”. El FSB sostiene que el CAR financia y recluta para formaciones ucranianas consideradas terroristas por Moscú, acusaciones que los involucrados rechazan de plano.

El CAR fue creado el 27 de febrero de 2022, apenas tres días después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, con el objetivo declarado de enfrentar lo que define como la “dictadura agresiva” de Putin. Desde entonces, la dura represión ha reducido casi a cero el espacio para la crítica interna en Rusia. Kaspárov, de 61 años, es recordado como uno de los mayores genios de la historia del ajedrez -campeón mundial entre 1985 y 2000 y célebre por sus duelos con Anatoli Kárpov y la supercomputadora Deep Blue-, y como un activo militante prodemocracia.

Tras retirarse del ajedrez profesional, volcó su prestigio internacional a la denuncia del autoritarismo ruso. La orden de arresto refuerza el mensaje del Kremlin: incluso las figuras más reconocidas no están a salvo si desafían el relato oficial sobre la guerra.