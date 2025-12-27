Pampas, con tres jugadores platenses

27 de Diciembre de 2025 | 03:10 Edición impresa

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó recientemente el plantel de Pampas para la temporada 2026 del Súper Rugby Américas con la presencia de tres jugadores del rugby platense: Augusto Cabano Wall, Ramiro Berardi (Los Tilos) y Juan Pedro Bernasconi (La Plata).

Bajo la conducción de Juan Manuel Leguizamón por tercer año consecutivo, el equipo de Buenos Aires contará con una nómina de 44 jugadores que iniciarán la pretemporada el 15 de enero en Casa Pumas.

A continuación, el listado detallado por posición y club de origen:

Annand Jeremy (Belgrano), Berardi Calvo, Ramiro (Los Tilos), Bernasconi, Juan Pedro (La Plata); Bottazzini, Ignacio (SIC); Cabano Wall, Augusto (Los Tilos); Cambiasso, Nicolás (Buenos Aires), Camerlinckx, Marcos (Regatas), Cebrón, Fabrizio (Regatas); Fernández Criado, Rodrigo (Belgrano); Gómez Cofre, Ezequiel (San Andrés), Ledesma Arocena, Tadeo (SIC); Lusarreta, Francisco (Belgrano); Medrano, Matías (Regatas); Moresco, Lucas (Champagnat); Pascual Viale, Joaquín (Alumni); Penoucos, Juan (Belgrano), Pérez Rachel, Juan Cruz (Dep. Francesa), Rocha, Tiziano (Alumni), Santarelli, Faustino (Newman), Sluga, Francisco (Buenos Aires), Sorondo, Jerónimo (Belgrano), Toledo, Marcelo (Regatas), VIcente Vidal, Valentín (Buenos Aires), Zunini, Nahuel (Buenos Aires); Clausen, Nahuel (Argentino), Cordero, Santiago (Regatas), Corso, Juan (Regatas); Díaz, Ignacio (Belgrano), Farisé, Bautista (Hindú), Férnandez, Ramón (Hindú), Fraga, Agustín (CUBA), García Mortola, Santino (Manuel Belgrano), Ghisolfi, Danilo (SIC), Latorre, Alfonso (Buenos Aires), Lavayén, Alejo (CASI), Ledesma, Felipe (SIC), Manzo, Ramiro (Sporting), Marguery, Lucas (Newman); Pernas, Santiago (Alumni), Reggiardo, Valentino (Deportiva Francesa), Renthel, Estanislao (Deportiva Francesa), Serpa, Federico (Los Tordos); Ulloa, Jerónimo (Newman) y Wade, Tobías (Alumni).