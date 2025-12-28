Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó en la última sesión del año una actualización del marco normativo del Ente Municipal para la Actividad Turística, que amplía sus funciones y le otorga la facultad de administrar concesiones en distintos espacios públicos de la ciudad. La decisión se tomó con la nueva composición del cuerpo legislativo y apunta a centralizar la gestión vinculada al uso económico de áreas de valor recreativo, cultural y turístico.

A partir de esta modificación, el organismo podrá intervenir en la habilitación y control de actividades comerciales dentro de plazas, parques, paseos, centros culturales y otros predios emblemáticos, como la República de los Niños y la Terminal de Ómnibus. El objetivo es ordenar un esquema que hasta ahora estaba distribuido entre distintas dependencias municipales y dotar de mayor jerarquía institucional al ente turístico.

La nueva normativa también impactará en las finanzas de Ematur. Además de los recursos que ya recibe por derechos de publicidad, el ente incorporará una porción de lo recaudado por los cánones aplicados a las concesiones que otorgue, lo que le permitirá contar con ingresos significativamente mayores y diversificar sus fuentes de financiamiento.

Entre las competencias asignadas se incluyen permisos para rubros como gastronomía, juegos infantiles, ferias, puestos de flores, diarios y revistas, así como el uso de instalaciones en museos y centros culturales municipales. También tendrá a su cargo la administración de locales y servicios dentro de la Terminal de Ómnibus y la definición de condiciones para actividades y atracciones en la República de los Niños.

Con este esquema, el Municipio busca unificar criterios, establecer reglas claras para las contraprestaciones económicas y fortalecer el rol del turismo como actividad estratégica para el desarrollo local, mediante una gestión más integrada de los espacios públicos y sus usos comerciales.