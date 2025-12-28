Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía

Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata

Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata
28 de Diciembre de 2025 | 17:43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó en la última sesión del año una actualización del marco normativo del Ente Municipal para la Actividad Turística, que amplía sus funciones y le otorga la facultad de administrar concesiones en distintos espacios públicos de la ciudad. La decisión se tomó con la nueva composición del cuerpo legislativo y apunta a centralizar la gestión vinculada al uso económico de áreas de valor recreativo, cultural y turístico.

A partir de esta modificación, el organismo podrá intervenir en la habilitación y control de actividades comerciales dentro de plazas, parques, paseos, centros culturales y otros predios emblemáticos, como la República de los Niños y la Terminal de Ómnibus. El objetivo es ordenar un esquema que hasta ahora estaba distribuido entre distintas dependencias municipales y dotar de mayor jerarquía institucional al ente turístico.

La nueva normativa también impactará en las finanzas de Ematur. Además de los recursos que ya recibe por derechos de publicidad, el ente incorporará una porción de lo recaudado por los cánones aplicados a las concesiones que otorgue, lo que le permitirá contar con ingresos significativamente mayores y diversificar sus fuentes de financiamiento.

Entre las competencias asignadas se incluyen permisos para rubros como gastronomía, juegos infantiles, ferias, puestos de flores, diarios y revistas, así como el uso de instalaciones en museos y centros culturales municipales. También tendrá a su cargo la administración de locales y servicios dentro de la Terminal de Ómnibus y la definición de condiciones para actividades y atracciones en la República de los Niños.

Con este esquema, el Municipio busca unificar criterios, establecer reglas claras para las contraprestaciones económicas y fortalecer el rol del turismo como actividad estratégica para el desarrollo local, mediante una gestión más integrada de los espacios públicos y sus usos comerciales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Últimas noticias de Política y Economía

Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata

Una ONG de La Plata cuestionó el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque

El Gobierno quiere evitar el default y busca los fondos para afrontar el pago de vencimientos de deuda externa

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Deportes
El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina
La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
Policiales
Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Incendio generó alarma en un barrio de La Plata
Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini
Espectáculos
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
Información General
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla