Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La defensa del acusado del atropello mortal en La Plata dice que “no tiene antecedentes y es padre de una nena de 15 años”

La defensa del acusado del atropello mortal en La Plata dice que "no tiene antecedentes y es padre de una nena de 15 años"
16 de Febrero de 2026 | 02:21
La defensa de Julio Cornelio Guerra Torres, acusado del atropello mortal a Eugenia Carril en La Plata,  planteó una eximición de prisión ante el juzgado de garantías de Juan Pablo Masi, quien solo tuvo por presentado el escrito sin resolverlo, ya que al momento de su interposición no se había concretado su pedido de detención.

En todo caso, cuando al magistrado le llegue el requerimiento del fiscal Fernando Padovan, que busca el procesamiento por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor y abandono de persona o no prestar socorro o auxilio, en la misma resolución deberá abocarse a definir ambas cuestiones.

Según fuentes de tribunales, la solicitud defensista, a cargo de la abogada Solange Alonso Barnetche, hizo mención a la carencia de registros condenatorios del acusado, o de otros procesos, al arraigo en la Ciudad, donde desarrolla su actividad de pintor, y al hecho de que tiene una hija de 15 años, quien se encontraría a su cargo porque no tiene contacto con la madre.

Además, como se puso a derecho, a entender de la letrada “no hay peligros procesales que pudieran sustentar una medida de coerción”.

“Las medidas cautelares privativas de la libertad, como medida excepcional, solo deben ser aplicadas en casos en los que se acredite un riesgo concreto para el proceso”, agregó con cita en principios jurisprudenciales.

 

