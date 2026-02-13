Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 

13 de Febrero de 2026 | 07:48

Un importante incendio forestal se desató durante la tarde del jueves en campos ubicados en la zona de 425 y 190, a pocas cuadras de la Ruta 36, y obligó a un intenso operativo de los equipos de emergencia que se extendió hasta la noche.

El foco ígneo comenzó cerca de las 16 y afectó pastizales, cañaverales y un gran montículo de leña de eucalipto, lo que generó una rápida propagación de las llamas y puso en riesgo invernáculos y sembradíos cercanos. Al lugar acudió de inmediato el Móvil 3 de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, que inició tareas para frenar el avance del fuego.

Con el correr de los minutos, y ante la magnitud del siniestro, se sumó en apoyo una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro. Entre ambas fuerzas trabajaron durante horas con maniobras de contención, apertura de brechas y cortafuegos para evitar que el incendio alcanzara estructuras productivas de la zona.

La principal dificultad estuvo dada por la enorme cantidad de leña acumulada y los troncos de gran tamaño, que alimentaron el fuego y prolongaron las tareas de extinción. Recién cerca de las 23 los bomberos lograron controlar completamente la situación y dar por extinguido el foco.

En paralelo, durante la misma jornada también se registró otro incendio de campos en las inmediaciones del golf del Club Estudiantes de La Plata, sobre la zona de 467 y 139. Allí debieron intervenir dotaciones de bomberos oficiales para contener el avance de las llamas y evitar que se propagaran hacia sectores cercanos.

Ambos episodios encendieron la alerta por las condiciones de sequedad y la presencia de material combustible en áreas rurales y periurbanas, un combo que favorece la rápida expansión del fuego y exige intervenciones prolongadas de los equipos de emergencia.

