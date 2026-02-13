¡Los socios de Gimnasia ya pueden canjear sus entradas para el clásico del domingo!

Arturo Seguí en vilo: el incendio ya arrasó con 7 hectáreas, rozó viviendas y temen por refugios de animales
Arturo Seguí en vilo: el incendio ya arrasó con 7 hectáreas, rozó viviendas y temen por refugios de animales
Ya está disponible el canje de entradas para acceso general y abonos de platea para los socios de Gimnasia de cara al clásico de este domingo a las 17. Se puede canjear ingresando al Portal de Autogestión o App Móvil, seleccionando "compra" y "canje de entradas" y obtené tu QR de ingreso al estadio. Además, se encuentra disponible un remanente de plateas solo para socios, y no habrá venta de entradas generales.
El estadio Juan Carmelo Zerillo abrirá sus puertas a las 14 horas. Se solicita a los socios que acudan con anticipación para evitar demoras en el ingreso y vivir una mejor experiencia entre todos.
No está permitido subirse a los alambrados ni ubicarse en sectores no habilitados. "Más allá de ser una situación riesgosa, puede generar sanciones para el club y la aplicación del derecho de admisión", informaron desde la CD del Lobo.
Y además "está prohibido arrojar cualquier objeto al campo de juego y utilizar pirotecnia dentro del estadio".
El remanente corresponde a la Platea Basile Alta, con un valor de $60.000 y la venta se realiza únicamente a través del Portal de Autogestión o App Móvil.
