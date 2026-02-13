Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El conejo malo en River: fans de Bad Bunny le pusieron color a la previa

El conejo malo en River: fans de Bad Bunny le pusieron color a la previa
13 de Febrero de 2026 | 20:26

Escuchar esta nota

Miles de fans aguardaban bajo el sol el inicio de los tres conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, su primer show tras el comentado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Con el eco de la presentación del pasado domingo todavía resonando, Benito Antonio Martínez Ocasio llega esta noche al mítico estadio Monumental en el mejor momento de su carrera.

Menos de dos semanas atrás conquistó tres Grammys, entre los que se encuentra el galardón al Álbum del año para "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primer trabajo totalmente en español en alzarse con el premio.

"Es un referente, el más importante a nivel mundial hoy en día", dice a la AFP Jesús Álvarez, un joven de 29 años que trabaja en contabilidad y viajó para ver el concierto desde Rosario, una ciudad ubicada 300 km al norte de Buenos Aires.

Álvarez es uno de los miles de fanáticos que en la tarde del viernes aguardaban ya en largas filas para ingresar al estadio.

En homenaje al artista, en las inmediaciones del estadio podían verse fans con banderas de Puerto Rico o la típica pava (sombrero de paja) que puso de moda Bad Bunny.

Bajo el duro sol del verano, algunos jóvenes se refrescaban con abanicos. Otros buscaban centímetros de sombra bajo los árboles.

Entre ellas estaban Flavia Ríos, una mujer que llegó desde la localidad de Merlo con su hija Valentina, de 16, aunque confiesa que consiguieron boletos en el último momento.

"Cuando salieron las entradas el año pasado no teníamos posibilidad de comprarlas. Teníamos decidido que cuando llegara la fecha íbamos a estar en la puerta afuera para escucharlo", dijo Flavia con lágrimas en los ojos.

"El lunes nos fijamos si había entradas y conseguimos las más baratas", recordó. "Lo amo a Bad Bunny".

Aunque estaba programada desde mayo de 2025, la visita del "Conejo Malo" a la Argentina, la primera en cuatro años, adquiere nuevas dimensiones a partir de su mensaje latinoamericanista contra la campaña antiinmigratoria de Donald Trump en Estados Unidos.

"Yo creo que todo lo que hace, dice y cómo piensa Bad Bunny tiene muchísimo peso. Está tratando de llevar un mensaje que por ahí otros no se animan", plantea Álvarez.

El oriundo de Vega Baja se presentará nuevamente en el estadio de River este sábado y domingo, y su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR" seguirá luego con paradas en Brasil, Australia, Japón, España y Portugal.

