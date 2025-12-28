Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata

Los legisladores provinciales por La Plata de La Libertad Avanza prevén volver a presentar en 2025 una iniciativa para establecer por norma la compensación que recibe la ciudad por albergar a la administración bonaerense. La propuesta figura entre los ejes de trabajo que impulsarán Juan Osaba y Francisco Adorni cuando se inicie el próximo período parlamentario, con foco en una agenda local.

La intención es darle carácter permanente a un mecanismo que históricamente dependió de acuerdos políticos circunstanciales. A lo largo de los últimos años, distintos espacios intentaron avanzar con una regulación similar, pero ninguna de esas iniciativas logró los apoyos necesarios para garantizar su incorporación automática al cálculo de gastos de la Provincia.

El esquema busca reconocer los costos que afronta el Municipio por la prestación de servicios utilizados por dependencias provinciales, como mantenimiento urbano, limpieza, iluminación y el uso de espacios públicos y áreas de estacionamiento, entre otros. Ese resarcimiento existe en la práctica, aunque su continuidad quedó atada a convenios firmados con cada gestión provincial.

El antecedente más reciente se concretó a fines de 2024, cuando el Ejecutivo municipal y el gobierno bonaerense acordaron cancelar una deuda acumulada durante una década. Ese entendimiento, luego validado por el Concejo Deliberante, permitió el giro de fondos destinados a obras viales y a la recuperación de un espacio céntrico emblemático.

La falta de regularidad en los pagos generó durante años tensiones políticas y reclamos judiciales, con presentaciones ante el fuero contencioso administrativo entre 2014 y 2022. El acuerdo alcanzado el año pasado puso fin a esos litigios, aunque el debate sobre una solución legal definitiva volverá a instalarse en la Legislatura.