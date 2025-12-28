Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata
Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata
Una ONG de La Plata cuestionó el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque
El Gobierno quiere evitar el default y busca los fondos para afrontar el pago de vencimientos de deuda externa
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina
La falta de agua no da tregua en San Carlos: vecinos juntan baldes de madrugada
Alerta “amarillo” en La Plata por altas temperaturas: cuándo afloja el calor agobiante
Murió Alba Alé, jefa de Guardaparques del Parque Pereyra Iraola y referente ambiental
La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos
Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata
Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
Bronca en La Plata: le robaron la moto en la Av. 44 y los ladrones circulan por el barrio
Trump dice que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con Putin antes de reunirse con Zelensky
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
VIDEO. Navidad en la cárcel: así fue el banquete que hicieron presos alojados en una unidad del SPB
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los legisladores provinciales por La Plata de La Libertad Avanza prevén volver a presentar en 2025 una iniciativa para establecer por norma la compensación que recibe la ciudad por albergar a la administración bonaerense. La propuesta figura entre los ejes de trabajo que impulsarán Juan Osaba y Francisco Adorni cuando se inicie el próximo período parlamentario, con foco en una agenda local.
La intención es darle carácter permanente a un mecanismo que históricamente dependió de acuerdos políticos circunstanciales. A lo largo de los últimos años, distintos espacios intentaron avanzar con una regulación similar, pero ninguna de esas iniciativas logró los apoyos necesarios para garantizar su incorporación automática al cálculo de gastos de la Provincia.
El esquema busca reconocer los costos que afronta el Municipio por la prestación de servicios utilizados por dependencias provinciales, como mantenimiento urbano, limpieza, iluminación y el uso de espacios públicos y áreas de estacionamiento, entre otros. Ese resarcimiento existe en la práctica, aunque su continuidad quedó atada a convenios firmados con cada gestión provincial.
El antecedente más reciente se concretó a fines de 2024, cuando el Ejecutivo municipal y el gobierno bonaerense acordaron cancelar una deuda acumulada durante una década. Ese entendimiento, luego validado por el Concejo Deliberante, permitió el giro de fondos destinados a obras viales y a la recuperación de un espacio céntrico emblemático.
La falta de regularidad en los pagos generó durante años tensiones políticas y reclamos judiciales, con presentaciones ante el fuero contencioso administrativo entre 2014 y 2022. El acuerdo alcanzado el año pasado puso fin a esos litigios, aunque el debate sobre una solución legal definitiva volverá a instalarse en la Legislatura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí