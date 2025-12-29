La Comuna y ABSA repartieron más de 40 mil litros de agua a vecinos de San Carlos y Romero

Con motivo de las altas temperaturas y la agobiante ola de calor, la Municipalidad de La Plata colaboró con la empresa Aguas Bonaerenses S.A para repartir más de 40 mil litros de agua potable a vecinos de San Carlos y Melchor Romero.

En respuesta al pedido expreso y urgente de la gestión del Municipio, ABSA y la Comuna concretaron los trabajos de distribución de agua en los barrios Gambier (50 y 139) y La Usina (147 y 530) de la localidad de San Carlos y Las Rosas (159 y 515) y Santana (157 y 526) de Melchor Romero.

Según se informó, las tareas contaron con la colaboración de agentes municipales y la implementación de camiones cisternas; en tanto que estas acciones se replicarán durante los próximos días que rige la ola de calor en la Ciudad.