Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata

Este miércoles los establecimientos del nivel secundario de La Plata, tanto de gestión estatal como privada, no dictarán clases con motivo de la jornada de "perfeccionamiento docente" establecida en el calendario escolar del distrito.

Durante la jornada los educadores de las secundarias llevarán adelante el último encuentro institucional del año en donde se debatirá en torno a la planificación y reflexión de la actividad pedagógica. Además se abordarán posibles modificaciones que busca impulsar el año próximo la cartera educativa provincial.

Las jornadas permiten a los docentes y directivos reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, planificar estrategias de enseñanza y trabajar en la actualización de los diseños curriculares.

Algunas se enfocan en áreas curriculares específicas. Asimismo, los encuentros institucionales son claves para la actualización y capacitación a partir de las mesas y grupos de trabajo colaborativos para fortalecer la calidad educativa.

Se trata de jornadas que se realizan en distintos momentos del año, dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.

Previamente las instituciones educativas envían comunicados directos a las familias para informar de estos días de suspensión.

Cabe remarcar que a raíz de la media los establecimientos permanecen abiertos pero no se llevan a cabo actividades escolares.