El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
El "Día D" para Kicillof: intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Los números de la suerte del miércoles 3 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este miércoles los establecimientos del nivel secundario de La Plata, tanto de gestión estatal como privada, no dictarán clases con motivo de la jornada de "perfeccionamiento docente" establecida en el calendario escolar del distrito.
Durante la jornada los educadores de las secundarias llevarán adelante el último encuentro institucional del año en donde se debatirá en torno a la planificación y reflexión de la actividad pedagógica. Además se abordarán posibles modificaciones que busca impulsar el año próximo la cartera educativa provincial.
Las jornadas permiten a los docentes y directivos reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, planificar estrategias de enseñanza y trabajar en la actualización de los diseños curriculares.
Algunas se enfocan en áreas curriculares específicas. Asimismo, los encuentros institucionales son claves para la actualización y capacitación a partir de las mesas y grupos de trabajo colaborativos para fortalecer la calidad educativa.
Se trata de jornadas que se realizan en distintos momentos del año, dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.
Previamente las instituciones educativas envían comunicados directos a las familias para informar de estos días de suspensión.
LE PUEDE INTERESAR
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
LE PUEDE INTERESAR
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Cabe remarcar que a raíz de la media los establecimientos permanecen abiertos pero no se llevan a cabo actividades escolares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí