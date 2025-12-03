Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Escuchar esta nota
Tras la internación de José Alperovich en el Hospital Italiano, comenzaron a surgir precisiones sobre el motivo que llevó al exgobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual y actualmente bajo arresto domiciliario, a ser operado de urgencia.
La presencia de Marianela Mirra, su reciente esposa, en los pasillos del centro médico ya había encendido las alarmas.
A partir de la información que la propia familia hizo llegar se supo que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido Alperovich tuvo resultados favorables: "Salió bien de la operación".
"Finalmente fue una apendicitis, no era tan grave como decían otros", precisaron desde los diferentes medios.
La familia del detenido también amplió la explicación sobre cómo se desencadenó el cuadro: "Fue algo intestinal que le surgió de la nada, post casamiento", una descripción que apunta a la aparición repentina del dolor abdominal que terminó con el traslado del exgobernador y su posterior intervención.
Asimismo, le preguntaron al hijo de Alperovich si mantenía algún tipo de vínculo con Mirra, pero el joven evitó dar detalles al respecto. Se limitó a remarcar que "toda la familia lo estamos acompañando" y agregó que "no me la crucé", dejando en claro que su presencia en el hospital no implicó un encuentro con la reciente esposa de su padre.
