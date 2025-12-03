Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron

Desde el ente bonaerense indicaron que será de forma temporal

ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
3 de Diciembre de 2025 | 09:14

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión temporal de aquellas empresas y personas que, actuando como agentes de recaudación, retuvieron o percibieron impuestos por más de 100 millones de pesos y no los ingresaron en los plazos establecidos.

La medida dispuesta por ARBA quedó formalizada mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, que define las condiciones y alcances de la suspensión para quienes incumplen la obligación legal de recaudar y depositar tributos provinciales.

De acuerdo con el Código Fiscal, retener fondos declarados sin ingresarlos constituye defraudación y habilita la aplicación de multas y sanciones. En ese marco, la resolución establece que el agente suspendido no podrá efectuar recaudaciones referidas a los períodos y regímenes alcanzados, dado que los sistemas operativos de ARBA bloquearán cualquier intento de declaración o pago asociado.

La medida también contempla agravantes: si las irregularidades persisten en el tiempo o no se regulariza la deuda, ARBA podrá profundizar las sanciones previstas.

Según la resolución, podrán ser suspendidas los contribuyentes que actúan como Agentes de Recaudación cuando adeuden tres o más períodos mensuales, o seis o más períodos quincenales (continuos o alternados) cuyos importes declarados superen en conjunto los 100 millones de pesos. Asimismo, se prevé la suspensión para quienes no ingresen los importes declarados aun cuando se trate de un único período, si transcurrieron más de 60 días desde su vencimiento.

El director ejecutivo de ARBA, Christian Girard, explicó que “los agentes de recaudación incurren en defraudación fiscal cuando mantienen en su poder impuestos percibidos o retenidos más allá del tiempo permitido. Frente a esas conductas, avanzaremos con suspensiones temporales para garantizar la correcta percepción de los pagos a cuenta y proteger los recursos públicos”.

LE PUEDE INTERESAR

Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza

LE PUEDE INTERESAR

Quién es Christian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

Girard señaló además que “la suspensión se levantará una vez que el contribuyente regularice su situación y abone los importes declarados y no ingresados oportunamente. A partir de ese momento podrá volver a operar con normalidad y cumplir el rol que la normativa le asigna”.

La suspensión se instrumentará mediante un acto administrativo que será notificado en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) del Agente de Recaudación y quedará asentada en las bases de datos de la Agencia. La sanción alcanzará a todos los regímenes de recaudación de Ingresos Brutos en los que esté inscripto el sujeto y regirá desde la fecha que establezca la notificación.

Durante el período de suspensión, las recaudaciones efectuadas por el Agente no podrán ser computadas por los contribuyentes como pago a cuenta de sus obligaciones fiscales. Asimismo, mientras dure la medida, la persona o empresa suspendida no podrá inscribirse como Agente de Recaudación en otros regímenes distintos de los alcanzados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

¿Bono optativo para los socios?

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
Últimas noticias de Política y Economía

Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA

Pergamino: el juicio por contaminación con agrotóxicos fue postergado para febrero

Tandil se prepara para una Fiesta del Queso con amplia agenda y participación empresarial

Tandil ajusta el contrato de la obra de pavimento en siete cuadras
Deportes
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
Espectáculos
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas
Evangelina Anderson sobre Ian Lucas: crecen los rumores de romance
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla