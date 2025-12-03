Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Interna libertaria en Provincia: Pareja cede la jefatura de bloque, pero se quedó con una Vicepresidencia

El presidente de LLA bonaerense logró que se designara a Juan Osaba

Interna libertaria en Provincia: Pareja cede la jefatura de bloque, pero se quedó con una Vicepresidencia
3 de Diciembre de 2025 | 11:27

Escuchar esta nota

A cuatro meses del estallido interno por el diseño de las listas libertarias en la provincia de Buenos Aires, el armador Sebastián Pareja, por orden directa del presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se vio obligado ponerle fin a las tensiones del espacio en suelo bonaerense.

Y después de una sesión plagada de rispideces, nombró a Juan Osaba, un referente libertario de su entorno, al frente de la Vicepresidencia Segunda de la Cámara y mantuvo a Agustín Romo como jefe de bloque del espacio, en respeto del acuerdo interno, y en señal de buena predisposición.

A través de su cuenta de X, el legislador bonaerense expresó: “Muy contento de seguir siendo el Presidente del bloque de La Libertad Avanza. Gracias a todos por confiar en mí para esta gran responsabilidad. Ahora somos muchos más y vamos a luchar todos juntos, espalda con espalda, para llevar el modelo del Presidente Milei a la provincia de Buenos Aires”.

De esta forma, después de varios contactos entre Pareja y Romo, algunos en persona, el titular bonaerense de La Libertad Avanza cedió en su determinación y depuso los nombres que tenía en mente para reemplazar al dirigente de Las Fuerzas del Cielo, organización que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

La tensión entre los dos sectores liderado surgieron de la marginación de los "celestiales" en las listas que compitieron en la elección del 7 de septiembre y se intensificaron con la abultada derrota del espacio por la composición de la Legislatura.

Sin embargo, el pasado martes, los planes libertarios para la sesión se vieron trastocados luego de que el Partido Justicialista propusiera cambiar la estructura de autoridades parlamentarias y otorgar igualdad de centralidad a las vicepresidencias, lo que resultó aprobado. Con el nuevo panorama, la Vicepresidencia Primera quedó para Agustín Forchieri, referente del PRO y cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

LE PUEDE INTERESAR

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria 

LE PUEDE INTERESAR

Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA

Otro de los que juró el pasado martes fue el exsecretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, quien volvió a la Legislatura. Según trascendió, el hasta entonces funcionario debió renunciar a su cargo en Cancillería para cumplimentar con sus compromisos a raíz del rechazo a las candidaturas testimoniales que pregona Karina Milei. Pese a que había transcendido la posibilidad de permanecer en funciones, ayer hizo su regreso después de haber sido electo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

La duda de Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

¿Bono optativo para los socios?

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
Últimas noticias de Política y Economía

Milei irá al Congreso luego que los libertarios lograran la primera minoría en Diputados

El Gobierno negocia un préstamo con bancos privados por 7 mil millones de dólares

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria 

Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA
Espectáculos
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas
Información General
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
Deportes
3/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Día del Médico con reconocimientos en La Plata y más
Colón busca la fórmula para volver a Primera: apuesta nuevamente a un ex Estudiantes como mánager
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla