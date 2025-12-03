Interna libertaria en Provincia: Pareja cede la jefatura de bloque, pero se quedó con una Vicepresidencia

A cuatro meses del estallido interno por el diseño de las listas libertarias en la provincia de Buenos Aires, el armador Sebastián Pareja, por orden directa del presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se vio obligado ponerle fin a las tensiones del espacio en suelo bonaerense.

Y después de una sesión plagada de rispideces, nombró a Juan Osaba, un referente libertario de su entorno, al frente de la Vicepresidencia Segunda de la Cámara y mantuvo a Agustín Romo como jefe de bloque del espacio, en respeto del acuerdo interno, y en señal de buena predisposición.

A través de su cuenta de X, el legislador bonaerense expresó: “Muy contento de seguir siendo el Presidente del bloque de La Libertad Avanza. Gracias a todos por confiar en mí para esta gran responsabilidad. Ahora somos muchos más y vamos a luchar todos juntos, espalda con espalda, para llevar el modelo del Presidente Milei a la provincia de Buenos Aires”.

De esta forma, después de varios contactos entre Pareja y Romo, algunos en persona, el titular bonaerense de La Libertad Avanza cedió en su determinación y depuso los nombres que tenía en mente para reemplazar al dirigente de Las Fuerzas del Cielo, organización que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

La tensión entre los dos sectores liderado surgieron de la marginación de los "celestiales" en las listas que compitieron en la elección del 7 de septiembre y se intensificaron con la abultada derrota del espacio por la composición de la Legislatura.

Sin embargo, el pasado martes, los planes libertarios para la sesión se vieron trastocados luego de que el Partido Justicialista propusiera cambiar la estructura de autoridades parlamentarias y otorgar igualdad de centralidad a las vicepresidencias, lo que resultó aprobado. Con el nuevo panorama, la Vicepresidencia Primera quedó para Agustín Forchieri, referente del PRO y cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

Otro de los que juró el pasado martes fue el exsecretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, quien volvió a la Legislatura. Según trascendió, el hasta entonces funcionario debió renunciar a su cargo en Cancillería para cumplimentar con sus compromisos a raíz del rechazo a las candidaturas testimoniales que pregona Karina Milei. Pese a que había transcendido la posibilidad de permanecer en funciones, ayer hizo su regreso después de haber sido electo.